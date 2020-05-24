Очевидцы рассказали подробности перестрелки на юге Москвы

24.05.2020, 22:08, Новости дня

Стрельба на территории автостоянки возле ЖК «Ясный» на Каширском шоссе на юге Москвы велась не менее 20 минут, сообщили очевидцы.

По словам местного жителя Алексея, стрельба началась сразу, никаких ссор до нее не было, передает ТАСС.

«Приехали машины, оттуда вышли люди и начали стрелять друг в друга. Конфликт длился не менее 20 минут. Одна из машин участников конфликта не имела номеров», – рассказал Алексей.

Он также добавил, что на автостоянке, где была перестрелка, часто происходят драки и конфликты.

Другой очевидец сообщил, что стреляли одиночными выстрелами. «Я услышал хлопки, открыл окно, увидел иномарки. Из одной вышли люди, стали стрелять по другой. Одна машина сдала назад, и ей разбили фару. Затем они выехали за угол, и там стрельба продолжилась», – сказал очевидец. По его словам, потом к подъезду подъехал автомобиль Toyota Camry, из которого вышли люди с оружием, полиция приехала минут через десять.

По словам источника в правоохранительных органах, в конфликте участвовали не менее восьми человек.

В воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, в результате которой один человек получил ранение. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В Сети опубликовано видео перестрелки.