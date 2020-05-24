 

“Влюбленный” в Бузову грабитель объяснил свой поступок

24.05.2020, 22:00, Разное

34-летний житель Санкт-Петербурга Алексей Барышников 23 мая собирался устроить взрыв в московском отделении “Альфа-Банка”. Он взял в заложники сотрудников и клиентов филиала и начал требовать встречи с поющей ведущей реалити-шоу “Дом-2” Ольгой Бузовой.

Злоумышленник тогда заявил, что знаменитость “что-то у него украла”. Что может быть общего у Барышникова и Бузовой предстояло разобраться следствию. Недавно Следственный комитет поделился видеозаписью допроса преступника, в ходе которого были заданы уточняющие вопросы.

Алексей, в рюкзаке которого оказался муляж бомбы, признал свою вину. В беседе с правоохранителями он сообщил, что захватил заложников с целью узнать правду. Более конструктивного диалога, судя по видеозаписи, не получилось.

“Мне интересна правда, что со мной происходит”, – сказал Барышников.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Май 2020 в 7:28 PDT

Напомним, Ольга Бузова была готова приехать на переговоры со злоумышленником. О своем намерении помочь певица сообщила в инстаграм-аккаунте. Однако полицейские справились без знаменитости.



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