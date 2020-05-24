«Эспрессо с мятой и шоколадом»: Жанна Бадоева рассказала про любимый кофе

24.05.2020, 21:53, Разное

Телеведущая и режиссёр Жанна Бадоева пояснила про свой любимый кофе. В своем Instagram-аккаунте знаменитость призналась, что лучший для нее напиток – это эспрессо с мятой и шоколадом.

44-летняя ведущая, которая является автором программ о путешествиях «Орёл и решка» и «Жизнь других», ответила поклонникам, какой кофе она любит. Знаменитость написала, что считает потрясающим сочетание горького кофе и сладкого горячего мусса. «Сахар добавлять не надо», – добавила Бадоева про эспрессо с мятой и шоколадом.

Кроме этого, звезда телешоу «Орёл и решка» и «Жизнь других поделилась с поклонниками тем, что когда она приезжает домой после съёмок, то может неделю никуда не выходить. Также Бадоева спросила у подписчиков, как они собираются провести ленивый воскресный день.

Отметим, что фолловеры телеведущей рассказали, что по воскресеньям они традиционно смотрят телешоу с Жанной Бадоевой. Некоторые из Instagram-подписчиков написали, что обязательно попробуют сочетание кофе с мятой, которое так нравится их кумиру.