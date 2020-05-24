Мнение: “Мозговой”

24.05.2020, 21:50, Разное

Документальный фильм "Мозговой" посвящен 5-й годовщине гибели Алексея Мозгового, который внес огромный личный вклад в создание Луганской Народной Республики. Спустя 5 лет после его гибели, дело так и не было раскрыто. Попытки очернить его продолжаются и сейчас, но чем дальше те события уходят в прошлое, тем очевиднее его роль и вклад.

И еще.

Место гибели Мозгового. 5 лет спустя.