Шоумен Притула еще не решил, пойдет ли на выборы мэра Киева

24.05.2020, 21:42, Новости дня

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула заявил, что пока не готов подтвердить или опровергнуть информацию об участии в выборах мэра Киева. Об этом он сказал в интервью “Радіо Свобода”.

“Я не готов вам сейчас, откровенно говоря, давать какой-то эксклюзив и говорить: “Да” или “Категорически нет”. Я сейчас нахожусь в ситуации, когда мне многое надо обдумать и взвесить”, – отметил Притула.

Он также попросил не подталкивать его к принятию преждевременных решений.

“Я всегда стараюсь в своей жизни хорошо взвешивать, прежде чем делать какие-то шаги… Если решаться на такой серьезный челлендж, как борьба за кресло мэра в столице, то однозначно для этого похода нужна профессиональная команда, нужна команда людей, на которых можно опереться, конечно, неся полную ответственность за их действия, но не бояться делегировать им часть полномочий. И желательно, чтобы это была команда не участников “Вар’яти-шоу” (комедийный проект Притулы. – “ГОРДОН”), а команда профильных специалистов”, – подчеркнул Притула.

По словам Притулы, вопрос выдвижения надо рассматривать “гораздо комплекснее”.

“Должность мэра Киева – это очень круто, почетно и ответственно. Но без конструктивного большинства в Киевсовете эта должность превращается в должность человека, который ходит и перерезает ленточки на открытии новой школы. Если она откроется. То есть рыпаться на такой высокий пост, не понимая, как будет выглядеть сотрудничество с депутатским корпусом в Киевсовете, – это как минимум безответственно”, – сказал он.

Очередные местные выборы, в том числе выборы киевского городского головы, в соответствии с Конституцией Украины, должны состояться 25 октября 2020 года.

Сергей Притула – известный украинский шоумен, также занимается волонтерством, поддерживая украинских военных и ветеранов войны на Донбассе. В июле 2019 года баллотировался в Верховную Раду по спискам партии “Голос”, однако в парламент не прошел.

21 мая 2020 года глава партии нардеп Кира Рудик не исключила, что “Голос” на выборах столичного мэра может представлять Сергей Притула.