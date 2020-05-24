В Швеции запустили сеть 5G

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24.05.2020, 21:42, Новости дня

В Швеции 24 мая запустили сеть 5G, об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора Tele2.

С воскресенья сеть доступна клиентам оператора в Стокгольме, 24 июня доступ к сети будет открыт жителям еще двух городов – Гетеборга и Мальме.

Гендиректор Tele2 Андерс Нильссон напомнил, что 10 лет назад оператор запустил сеть 4G. Новая сеть, отметил он, “будет даже быстрее и безопаснее”. “С 5G возможности безграничны”, – считает Нильссон.

В пресс-службе компании уточнили, что скорость передачи данных в сети 5G составит от одного гигабита в секунду, что в четыре раза быстрее, чем 4G.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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