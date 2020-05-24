Во время пандемии Трамп отправился играть в гольф

24.05.2020, 21:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в выходные накануне Дня поминовения отправился играть в гольф, вновь призвав губернаторов открыть экономику штатов, пишет The Guardian. Тем временем число умерших от COVID-19 в стране приближается к 100 тысячам, а количество заразившихся перешло за 1,6 миллионов.



Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз спровоцировал споры относительно своего подхода к борьбе с распространением коронавируса, отправившись на своё поле для гольфа в Вирджинии, пишет The Guardian.

По данным издания, рано утром в субботу журналисты заметили президента «в привычной одежде для гольфа — белой рубашке поло и белой бейсболке… перед тем как покинуть Белый дом» в неизвестном направлении. В отличие от Трампа, сопровождающие его агенты Секретной службы надели защитные маски.

Позже журналистам удалось запечатлеть президента, играющим в гольф в Национальном гольф-клубе Trump в Стерлинге, штат Вирджиния.

При этом, как напоминает издание, в США зарегистрировано более 1,6 миллионов случаев заражения коронавирусом, COVID-19 унёс жизни почти 100 тыс. человек.

Несмотря на то что эксперты в области здравоохранения предупредили о потенциальной опасности снятия карантинных мер в ближайшее время, администрация Трампа призывает губернаторов открыть экономику штатов, а американцев насладиться длинными выходными накануне Дня поминовения, которые означают неофициальное начало лета в стране.

Как отмечает The Guardian, накануне отъезда Трампа координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс заявила, что хотя в Вашингтоне, округе Колумбия, Мэриленде и Вирджинии продолжает распространяться коронавирус, такие мероприятия, как игра в гольф, приветствуются.

По словам Биркс, американцы в эти выходные, посвященные Дню памяти, должны «быть на улице, играть в гольф, играть в теннис с дезинфицированными мячами, ходить на пляж, но держаться на расстоянии двух метров друг от друга».

Кроме того, доктор посоветовала игрокам в гольф не трогать флажки, а желающим отправиться на пикник не использовать общую посуду.

The Guardian напоминает, что любовь Трампа к гольфу неоднократно становилась источником споров, во многом из-за того, во сколько она обходится налогоплательщикам, и как выгодна для семейного бизнеса президента.

С момента вступления в должность Трамп играл более 200 раз. Последний раз глава государства уделял время любимому хобби 8 марта во Флориде на фоне распространения коронавируса в США.