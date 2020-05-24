Рамадан: коронавирус не смог отобрать праздник у мусульман

24.05.2020, 21:25, Новости дня

24 мая у мусульман — один из самых важных праздников — Ураза-байрам или праздник разговения. Знаменует конец священного месяца Рамадан, месяца поста и молитв. По традиции в этот день последователи ислама совершают праздничную молитву, посещают мечеть, ходят друг к другу в гости. В этом году эпидемия коронавируса внесла коррективы даже в многовековые традиции. Духовные лидеры мусульман призвали и на праздник остаться дома.

Президент Путин поздравил российских мусульман, отметив их вклад в межнациональный мир в стране. "Российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община РФ активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи", — отметил президент.

Как отмечают праздник в Татарстане?

В Центральной московской соборной мечети, где в праздники собираются десятки тысяч прихожан, сегодня малолюдно — только имамы и муфтии. К прихожанам с поздравлением обращается председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин.

Уфа. Верховный муфтий РФ Талгат Таджутдин проводит вагаз — проповедь через Интернет.

Двери тысяч мечетей сегодня закрыты и в Татарстане.

В Ураза-байрам возле мечетей как никогда пусто, с самого утра здесь разжигают костры. Повара готовят плов для 2 тысяч прихожан. Разговение после строго поста каждый будет проводить дома.

Девятый месяц исламского лунного календаря в этом году бьет все рекорды по количеству садака (в переводе с арабского – "милостыни"). Духовное управление мусульман Татарстана, благотворительные фонды, бизнесмены и простые верующие накормили почти 180 тысяч нуждающихся.

"Мы не помним такого в истории. Не только мечети в Татарстане закрыты. Никогда мечеть в Мекке не была закрыта в Рамадан. Мы столкнулись с чем-то новым. И, несмотря на это, мы смогли Рамадан сделать праздничным", — отметил Ильдар Баязитов, председатель совета Национального исламского благотворительного фонда "Ярдэм".

Мусульманская молодежь во время Рамадана продуктовые наборы, горячие обеды и средства индивидуальной защиты доставляли прямо до дверей.

В Ураза-байрам возле мечетей как никогда пусто. С самого утра здесь разжигают костры. Повара готовят плов для 2 тысяч прихожан. Разговение после строго поста каждый будет проводить дома. Это не просто прием пищи, а целый ритуал. Прием пищи и воды в течение месяца допускался только в темное время суток.

В пустых мечетях впервые не совершают праздничный намаз — только проповедь, которую транслируют в прямом эфире.

"В начале этого месяца нас очень много спрашивали: разве не будет Рамадана? Рамадан был, мы могли поститься, только не было коллективных собраний. То же самое касается сегодняшнего праздника, он тоже есть, даже если мы не собрались в мечетях. Мы можем поздравить своих родственников, связаться через телефон, различные гаджеты", — подчеркнул Камиль Самигуллин, муфтий Татарстана.

Они обязательно встретятся и вместе помолятся о здоровье дочери-инвалида с ДЦП, но сегодня, как и миллионы мусульман России, праздник Уразы встречают дома. "Мы из дома поздравляем всех. Это большой праздник для мусульман", — сказала Рузилия Батрутдинова.

Впервые в истории праздник Ураза-байрам встречают не коллективно, а в режиме самоизоляции. Но этот праздник в этом году Татарстане стал действительно всенародным.

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"Вести недели"