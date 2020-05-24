Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
24.05.2020, 21:25, Новости дня
Задержанные после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате инцидента задержаны четыре человека, один из них ранен. Мужчина госпитализирован, он находится в состоянии средней тяжести. Пострадавший получил ранение дробью в ягодицу, пишет "Интерфакс".
Сотрудники правоохранительных органов и следователи выясняют причины случившегося, а также роль каждого участника в перестрелке.
Некоторые участники конфликта скрылись на машинах. Для их поимки в Москве объявлен план "Перехват".
Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили по факту случившегося уголовное дело по трем статьям: о покушении на убийство, обороте оружия и хулиганстве. Его расследование взяла на контроль прокуратура Москвы.
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