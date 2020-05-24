Ситуация в Дагестане: пошла помощь федерального центра

24.05.2020, 21:25, Новости дня

Особое внимание на этой неделе — к Дагестану. Республика — в пятерке российских регионов по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В начале недели Путин собрал по Дагестану специальное совещание. "Cитуация в республике сложная и требует, конечно, дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России. Дагестану должны быть оказана вся необходимая поддержка. Хочу, чтобы вы знали и были уверены, что с Дагестаном сейчас будет вся РФ и это непростое время мы пройдем вместе. Сделаем все, чтобы помочь вам справиться с общей бедой", — сообщил президент.

Для поддержки Дагестана приняты особые меры. По линии Минобороны там разворачиваются специальные инфекционные больницы. Силами МЧС проводится санитарная обработка. Кроме того, в республику направляются дополнительные бригады врачей.

Такой Уразы у дагестанцев еще не было. Прямо здесь и сейчас должны были быть хождения и столпотворения, а на праздничную молитву внутри главной мечети собрались бы ни меньше 8 тысяч верующих. Пусто. На городских и сельских улицах, где в праздник должна бегать за конфетами детвора, безлюдно.

В небольшом селе Кунки за меры безопасности взялись одними из первых. То самое эмоциональное видео, где жители призывают к ним не приезжать, иначе лечить будет некому и нечем. Масочный режим.

Пока из отдаленных районов людей эвакуирует санавиация Минздрава, города закрываются на карантин. Больницы переполнены. Гудение аппаратов ИВЛ и тяжелое дыхание пациентов — новая реальность, в которой теперь приходится работать врачам городской клинической больницы Махачкалы и других клиник Дагестана. Отделения забиты. Обстановка в "красной зоне" — из первых уст. "Ушли три пациента, они были в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам", — рассказали врачи.

С начала недели в республику пошла помощь федерального центра: из Москвы, Северной Осетии, Ставрополья. Прикомандированные из Ростовской области группы спасателей МЧС на спецтехнике дезинфицируют улицы и здания. Обработке подвергаются даже мечети, даже несмотря на то, что они закрыты. Средств хватает, а работать, как здесь говорят, нужно наверняка.

Помещения делят на квадраты, каждый отвечает за свой фронт работы. Как и в пригороде Буйнакска, где всего за сутки развернут мобильный госпиталь Минобороны. В нем можно разместить до 100 человек. 57 надувных отсеков подключены к коммуникациям и уже готовы принимать местное население.

Точно такой же мобильный комплекс ожидают в высокогорном Ботлихском районе. Еще три инфекционных госпиталя по 60 коек будут построены и при больницах Каспийска, Хасавюрта и Дербента. За строительством последнего можно будет даже следить в режиме онлайн. Эти строения останутся республике, которая еще недавно задыхалась от нехватки мест в больницах.

Слушать врачей и по возможности соблюдать самоизоляцию население призвал и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Врачи борются за жизнь его отца.

Как долго продлится карантин в республике, прогнозировать сложно. Пока вне больницы медперсоналу помогают благотворительные фонды и меценаты, в самих клиниках местных коллег консультируют опытные врачи из Москвы, за плечами которых работа в нескольких крупных очагах. Современная лаборатория для диагностики коронавируса приехала из Ставрополья. Лекарствами республику обеспечит Минздрав России.

В причинах неутешительной эпидемической обстановки в республике предстоит разбираться после окончания эпидемии: всего ли хватало врачам и вовремя ли они получали положенные выплаты. Сейчас же многие известные дагестанцы призывают сограждан не искать виновных, а тщательнее соблюдать предписанные специалистами меры безопасности.

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"Вести недели"