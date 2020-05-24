 

Биркс: трудно сказать, будут ли США «закрыты» повторно

24.05.2020, 21:19, Новости дня

Координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу Дебора Биркс затруднилась с ответом на вопрос, закроются ли США повторно в связи с пандемией коронавируса.

Выступая в воскресной программе «На этой неделе» на канале АВС, она сказала, что в ближайшие месяцы власти поймут, как «поддерживать открытость и безопасность» при возобновлении общественной и деловой жизни.

«Я хочу, чтобы американский народ очень четко понимал: мы готовимся к потенциальной осенней проблеме», – сказала она, добавив, что власти сосредоточат внимание на накоплении средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, развитии терапевтических методов и создании вакцины.

Комментируя заявление Трампа, что в случае второй волны COVID-19 США останутся открытыми, Биркс заявила, что они «пытаются понять», как «открываться безопасно».

«Сложно сказать», – ответила Биркс, когда ее спросили, допускает ли она повторное закрытие страны.

По мнению главного эксперта по инфекционным болезням Энтони Фаучи, который также входит в рабочую группу Белого дома, вторая волна коронавируса «неизбежна».

Биркс заявила, что штатам нужно расширять тестирование, чтобы отслеживать бессимптомных носителей вируса, которые способны заражать других.

«Мы призываем к активному, 100-процентному тестированию всех жителей и работников», – сказала она.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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