Экс-глава Google возглавит комиссию по телемедицине в Нью-Йорке
24.05.2020, 21:19, Новости дня
Бывший исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт возглавит комиссию штата Нью-Йорк по развитию телемедицины и широкополосного доступа в Интернет. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо на очередном брифинге по коронавирусу.
Комиссия будет состоять из 15 человек.
Губернатор сообщил, что с понедельника в штате открываются площадки для кемпинга, а во вторник возобновят работу все ветеринарные кабинеты.
«Мы в Нью-Йорке пишем историю, – заявил он. – Первая глава была связана с чрезвычайной ситуацией. Мы только что завершили ее и приступили ко второй главе, а именно – к открытию штата».
Третьей главой будет восстановление и воссоздание экономики, сказал Куомо.
Говоря о восстановлении страны, необходимо мыслить большими категориями, включая новые аэропорты, систему общественного транспорта, инфраструктуру, новые технологии в образовании, новая телемедицина и более эффективная система здравоохранения, отметил губернатор.
По состоянию на субботу, в штате зарегистрировано около 360 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, 23382 человека скончались. При этом впервые с марта число умерших за сутки оказалось меньше 100.
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Русская служба «Голоса Америки»
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