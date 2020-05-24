Экс-глава Google возглавит комиссию по телемедицине в Нью-Йорке

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24.05.2020, 21:19, Новости дня

Бывший исполнительный директор компании Google Эрик Шмидт возглавит комиссию штата Нью-Йорк по развитию телемедицины и широкополосного доступа в Интернет. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо на очередном брифинге по коронавирусу.

Комиссия будет состоять из 15 человек.

Губернатор сообщил, что с понедельника в штате открываются площадки для кемпинга, а во вторник возобновят работу все ветеринарные кабинеты.

«Мы в Нью-Йорке пишем историю, – заявил он. – Первая глава была связана с чрезвычайной ситуацией. Мы только что завершили ее и приступили ко второй главе, а именно – к открытию штата».

Третьей главой будет восстановление и воссоздание экономики, сказал Куомо.

Говоря о восстановлении страны, необходимо мыслить большими категориями, включая новые аэропорты, систему общественного транспорта, инфраструктуру, новые технологии в образовании, новая телемедицина и более эффективная система здравоохранения, отметил губернатор.

По состоянию на субботу, в штате зарегистрировано около 360 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, 23382 человека скончались. При этом впервые с марта число умерших за сутки оказалось меньше 100.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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