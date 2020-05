Подборка сообщений из Сирии

Обмен ударами | Российские силы отвечают на обстрелы их позиций боевиками поддерживаемых Турцией группировок

Сегодня вечером Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) получила информацию об артиллерийском обстреле поддерживаемыми Турцией группировками, российской базы вблизи деревни Дардара в сельской местности Таль-Тамера.

Российские силы ответили на огонь – обстреляли позиции этих группировок. О жертвах не сообщалось.

16-го числа прошлого месяца SOHR сообщала о гибели двух членов СДФ во время неудавшейся попытки проникновения на турецкий пост в Баб-эль-Фарадж недалеко от города Абу-Расине «Заркан» в сельской местности Хасаке. Тела убитых были захвачены боевиками поддерживаемых Турцией группировок.

Российские войска смогли выступили посредниками на переговорах с турками и помогли вернуть тела. SOHR также задокументировала гибель во время столкновений семи боевиков протурецких группировок.

На фоне российской экспансии, США строят новые военные базы в сирийской Ракке

BEIRUT, LEBANON (9:45 P.M.) – Как сообщил племенной источник порталу «Sputnik Arabiс», американские военные недавно отправили большое количество подкреплений в мухафазу Аль-Ракка, чтобы усилить свое присутствие в регионе и восстановить объекты, которые они покинули в прошлом году,.

«В субботу днем ​​(23 мая), военный конвой американских оккупационных сил, состоящий из 50 грузовикова , в сопровождении вертолетов, прибыл на сирийскую территорию из Ирака через нелегальный переход Аль-Валид», – сообщил источник.

Источник в племени сказал, что «американские военные эксперты недавно посетили деревни Хазима в северной части Ракки, Аль-Карамах в восточной части Ракки и деревни (Айед, Аль-Джазира) к западу от города и выбрали их в качестве мест для начала строительства новых военных пунктов и базы».

Американские силы вывели свои базы из мухафазы Аль-Ракка после достижения соглашения с турецким режимом о том, что турки они могут провести «антитеррористическую» операцию против сирийских демократических сил (СДС) и подразделений народного ополчения (YPG) к востоку от Евфрата.

Курдские СМИ сообщали об американском плане по созданию, в рамках повторного развертывания в регионе, новых военных баз в Ракке, которая находится под контролем СДС.

На сайтах цитировался источник, близкий к руководству SDF, который сказал, что «Соединенные Штаты серьезно работают над созданием, в контексте передислокации в регионе, новых опорных пунктов к и баз в сельской местности Ракки».

Ранее в этом месяце Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила о большом американском конвое,прибывшем на северо-восток Сирии.

AMN уже писал о том, что США стремятся расширить свое военное присутствие и развернуть одну из своих баз в мухафазе Аль-Хасака, которая соседствует с Аль-Раккой на востоке.

Похоже, что эти последние шаги со стороны США происходят одновременно с тем, что российские военные продолжают расширять свое присутствие в регионе.

Сирийская армия заблокировала конвой сил США в Хасаке

DAMASCUS (Press TV) – Военный конвой США был вынужден отступить из района в северо-восточной провинции Сирии Хасака после того, как правительственные солдаты преградили ему путь, это произошло на фоне нарастающего народного возмущения по поводу развертывания иностранных оккупационных сил в богатом нефтью регионе.

Сирийское официальное информационное агентство SANA сообщило, что войска сирийской армии, дислоцированные на контрольно-пропускном пункте, заблокировали дорогу и не допустили продвижения американской бронетехники, когда колонна направлялась в деревню Умм-эль-Хайр, расположенную к западу от города Тал Тамр.

Вследствие этого, американские войска были вынуждены развернуться и уехать в обратном направлении. Сообщений о столкновениях или травмах не поступало.

С конца октября 2019 года, в результате отмены прежнего приказа президента Дональда Трампа вывести все войска из Сирии, США перебрасывают войска на нефтяные месторождения в восточной части этой арабской страны, контролируемые курдскими силами.

Пентагон утверждает, что этот шаг направлен на то, чтобы «защитить» нефтяные поля и объекты от возможных атак со стороны террористической группы «ИГИЛ», хотя ранее президент Трамп заявил о том что в контроле над нефтяными месторождениями Вашингтон преследует собственные экономические интересы.

Сирия, которая не давала санкцию на присутствие американских военных на своей территории, осудило США, заявив, что они «воруют» нефть страны.

Присутствие американских войск в восточной части Сирии особенно раздражает мирных граждан, и местные жители несколько раз останавливали въезд американских военных конвоев в регион.

Ранее в этом месяце американские войска застрелили гражданское лицо в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Агентство SANA сообщило, что местный житель ехал по шоссе, затем свернул с дороги возле нефтяного месторождения Конико в восточной сельской местности провинции.

Американские войска открыли огонь, неопознанный сириец был убит на месте.

Кроме того, неопознанный беспилотник напал на военную машину к югу от северо-западного сирийского города, захваченного турецкими вооруженными силами и их союзниками, более двух лет назад.

Так называемая Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что в четверг днем, возле города Африн, расположенного более чем в 40 километрах (24 милях) к северу от Алеппо, беспилотный летательный аппарат нанес удар по автомобилю, убив всех находившихся в машине.

SOHR, базирующаяся в Великобритании организация, не предоставила никакой информации о тех, кто находился в уничтоженной автомашине, поскольку тела, как сообщается, обуглены до неузнаваемости.

В марте 2018 года, турецкие военные и союзные им сирийские боевики, после двухмесячного наземного наступления, выбили боевиков Курдского народного ополчения (YPG) из Африна и взяли этот сирийский город Африн под свой контроль.

Анкара рассматривает YPG как сирийское отделение Рабочей партии Курдистана (РПК), которая борется за независимость Курдистана с 1984 года.