Магазины в США стали запрещать вход в масках

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24.05.2020, 21:16, Новости дня

Некоторые американцы, недовольные ограничительными мерами, в знак протеста стали запрещать вход в свои торговые точки в масках, сообщают СМИ.

На некоторых магазинах можно увидеть объявления: «У нас маски запрещены. Опустите свою маску или идите в другое место». В штате Кентукки в одном из магазинов такая надпись сопровождается припиской: «Не слушайте нашего губернатора, он тупица», – информирует «Российская газета» со ссылкой на The Guardian.

В штате Иллинойс произошла аналогичная ситуация. Там за похожую записку на двери одной заправки уволили сотрудницу. Женщина заявила, что маски мешали ей отличать несовершеннолетних от взрослых при продаже им спиртного или сигарет.

В калифорнийском Сими-Вэлли объявление с запретом на маски появилось на витрине магазина стройматериалов. Посетителей там призвали активно обниматься и пожимать друг другу руки вопреки распоряжениям местных властей.

Сами протестующие считают, что ущемлять права граждан ради уменьшения числа смертей от коронавируса – это «не по-американски». The Guardian пишет, что в магазинах, где запрещены маски, посетители кашляют друг на друга «во имя свободы».

В США коронавирусом заболели 1 млн 673 тыс. 876 человек, умерли 98 тыс. 833 человека.

Ранее специалисты по моделированию болезней из Колумбийского университета заявили, что позднее введение ограничительных мер на фоне коронавируса в США стоило порядка 54 тыс. жизней американских граждан.



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