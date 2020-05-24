Российская Федерация впервые без Украины произвела стелс-фрегат

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24.05.2020, 21:09, Разное

Недавно в рамках проекта 22350 российские судостроители смогли построить стелс-фрегат, который отличается сплошной надстройкой, изготовленной из композитных материалов. Судно подобного профиля впервые было произведено без применения комплектующих, поставленных из Украины.
По информации источника, фрегат “Адмирал Головко” стал первым судном в рамках проекта, оснащенным полностью российской силовой установкой, разработанной отечественными специалистами. Ранее упомянутые агрегаты поставлялись из Украины, где их производил завод “Зоря-Машпроект”, расположенный в городе Николаев. Это предприятие является изготовителем морских газотурбинных двигателей, морских редукторов и комплектных пропульсивных установок, применяемых практически во всех типах кораблей. Однако, после охлаждения отношений между соседними странами поставки деталей стали затруднены, поэтому в настоящее время упомянутые комплектующие были замещены их аналогами, произведенными в Ярославской области на промпредприятии “Сатурн” (Рыбинск).

Как рассказал главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов, стелс-фрегат “Адмирал Головко” обладает существенными отличиями от судов предыдущих проектов. “Этот корабль – носитель высокоточного оружия, а по своим техническим характеристикам это корабль морской и дальней океанской зоны”, – информировал военный специалист. Стоит отметить, что в настоящее время проходит испытания еще одно военное судно, произведенное по аналогичной технологии – “Адмирал Касатонов”.



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