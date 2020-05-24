В Госдуме ответили на заявление американских СМИ об «усталости» РФ от Сирии

24.05.2020, 21:08, Новости дня

Заявление американских СМИ об «усталости» РФ в Сирии является очередной попыткой выдать желаемое за действительное, сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин, комментируя статью Newsweek.

«Нашим западным партнерам важно, чтобы РФ ушла из Сирии. Сирия при поддержке союзников показала, что можно сопротивляться катку насильственной «демократизации», для которой годились и отъявленные террористы. А с непокорностью те, кто считают себя хозяевами мира, смириться не могут. Не дождетесь», – передает его слова РИА «Новости».

Саблин добавил, что в США снова пытаются выдать желаемое за действительное – так же себя показывают американские СМИ в ситуации с коронавирусом.

«Им хотелось бы, чтобы РФ и (президент Владимир) Путин устали, ослабели, сдались. РФ никогда не стремилась к войне. Но никогда и не бросала поле боя, сославшись на усталость», – добавил депутат.

Он выразил мнение, что Сирия с помощью союзников выйдет из войны победителем и возродится.

«Россия будет вместе с сирийским народом в борьбе за будущее страны. А наши базы на берегу Средиземного моря будут укрепляться и обеспечивать безопасность в регионе», – сказал он.

Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось, что в Москве могут «устать» от происходящего в Сирии.

Между тем, ранее на этой неделе российский МИД заявил, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» воспользовались ситуацией с пандемией и активизировались на северо-востоке Сирии.