Мнение: Работа с травмой

24.05.2020, 21:06, Разное

О психологической травме речь пойдет.

Тема модная, поскольку в психологии сейчас – время попрошаек.

Все стараются спекулировать понятиями о травме, чтобы выцыганить себе чего-нибудь.

Травмаааатик – и вот уже ты почти что инвалид и все тебе должны.

К счастью, поле устроено так, что любые щипцы делают из человека изгоя.

То есть если вы чего-то пытаетесь тянуть из других, все равно какими доводами, от вас отступают и начинают сторониться.

Повесьте на себя побольше кислых щей – и упадок во всех ресурсах вам обеспечен.

Из-за вечно кислого и несчастного выражения лица даже запах от вас становится кислым.

Поэтому даже в случае реальной травмы в ваших интересах как можно быстрей с ней разобраться и забыть ее.

Большинство попрошаек не хотят ничего забывать, они снова и снова восстанавливают, питают и выращивают свою травму и даже “травму”, чтобы иметь право отжать компенсацию.

И очень быстро оказываются в яме во всех ресурсах, потому что попрошаек недолюбливают все и особенно другие попрошайки. Присоединяются, когда хотят коллективно чего-то отжать, но недолюбливают.

Реальная травма – вещь исключительно редкая, чего бы там ни завывали попрошайки.

Травма – это реакция нормальной психики на экстраординарное событие, ломающее привычную систему защит. Событие должно быть экстраординарным, не обыденным, то есть таким, с которым не встречаются окружающие, его нет в нормальном коллективном опыте. Стать жертвой упавшего самолета, группового изнасилования, вооруженного ограбления, продолжительных пыток или пожара – вот события, которые являются экстраординарными. Для современного человека оказаться в центре боевых действий – экстраординарное событие. Наши предки во многие исторические периоды были адаптированы к такому. То есть вывод – травма или нет – зависит от коллективных паттернов, а не от индивидуальной реакции конкретного человека.

Это главное, чего не понимают рассуждающие о травмах. Травма – это не просто неприятность, это поломка, мешающая дальнейшей жизни. А в их представлении сломать человека может любой стресс. Мама в детстве отняла конфету и это травма. Учительница перед всем классом назвала бестолковым, травма. Девушка бросила, травма. С работы уволили, травма. Вот как принято сейчас считать. И это очень вредно – считать заурядное для другие событие своей личной травмой. Слабая, изнеженная паразитизмом на других, инфантильная психика может реагировать сильным стрессом на любое препятствие, и это означает только одно: такой человек не приспособлен к нормальной жизни, он обуза для социума и для себя самого. Если бегать вокруг него с аптечкой и опахалом, можно лишить его даже шанса стать нормальным человеком. Он до сих пор урод, если оплакивает конфету, которую отняли в детстве, и если ему сочувствовать и угощать для компенсации конфетами, он так и останется уродом.

Никакого отношения к травме это не имеет, как и все, что постоянно переживается многими людьми, что присутствует в жизни людей как обычное, заурядное событие. Все, что переживают другие люди у вас на глазах, вы тоже готовы пережить и можете стать сильней от этого опыта. И если возникает желание обратиться к психологической поддержке из-за обычной неприятности, значит вы хотите отказаться от собственных ног и ищете костыли.

Стремление заявить о себе как о самом нежном и чувствительным существе, о принцессе-на-горошине, которая через сто перин ощущает маленькую горошину как булыжник, и субъективно все ее тело в синяках – это диагноз серьезного отклонения в личностном развитии. Психологический инфантилизм.

И люди, которые используют слово “травма” просто так, имеют очень серьезные проблемы, не с травмой связанные, а со стремлением паразитировать на других.

Говорить “моя психика так чувствительна, что для меня рождение ребенка стало травмой” – это все равно что утверждать “для меня травма работать, я хочу чтобы работали на меня другие” или даже “для меня травма ходить, я хочу, чтобы меня носили на руках”. Это вещи одного порядка, потому что и в первом случае человек требует сочувствия за то, что другие люди считают нормой и даже счастьем. А его психика якобы такая слабая, что он воспринимает радостное событие как катастрофу. Он – бестолковая попрошайка, пытающаяся тянуть на себя чужие ресурсы. Если органических проблем с мозгом у него нет, все дело в избалованности такого человека, в его стремлении сделать других людей своими няньками и слугами, перекинуть на них элементарную заботу о себе.

Если не перестать поощрять паразитов в настоящем, будущее будет проиграно.

То есть “трааавма” – это чаще всего щипцы, чтобы заставить других нести себя на шее как битый небитого.

К счастью, “травматики” остаются в яме, не из-за травмы, а из-за жадности, глупости и лени. Привыкая быть самыми слабыми и убогими ради чужой помощи, они не развивают никаких ресурсов и не получают никакой симпатии. Брезгливость и жалость вместо симпатии получают. В отличие от людей, которые действительно пережили беду, экстраординарное травмирующее событие, но постарались встать после этого на ноги. Вот такие люди вызывают симпатию и желание подражать.

Что делать, если очень тяжелое событие, при этом достаточно обычное, то есть то, что не так редко случается с другими людьми: смерть близкого, измена супруга, потеря работы, утрата собственности и тому подобное несчастье вызвало у вас настоящий посттравматический синдром? Что, если у вас постоянная тревожность, расстройство сна, флэшбэки с признаками панической атаки, черты депрессии или невроза?

Вам нужен врач, который назначит вам лекарственную терапию, ориентируясь на ваше состояние, но кроме этого вам очень важно выбрать правильные установки.

Самое главное – четко определить свою цель. Если ваша цель – выйти из ПТСРС как можно быстрей и полностью восстановиться – это правильная установка. С такой установкой ваша психика организует все необходимые защиты, а их у здоровой психики очень много. Вы должны заниматься ресурсами и стремиться к выходу из тревожного, беспомощного состояния.

Если ваша цель – исправить ситуацию в прошлом, которая уже произошла – вы зависнете надолго в мыслях о прошлом и будете то и дело восстанавливать травмирующие картины. Если ваша цель – получить компенсацию (от боженьки или социума) – вы можете стать инвалидом. Побираться с протянутой рукой инвалиду, поэтому ваш мозг будет искать способ создать вам самый жалкий и болезненный вид.

Это действительно – самое главное: какая у вас цель. Большинство людей говорят, что хотели бы прийти в норму, но они не хотят. Им кажется, что это будет “слишком просто”, если несчастье просто отойдет на второй план. Им кажется, что они таким образом “себя предадут”, если позволят себе забыть и успокоиться. Они не хотят ни забывать, ни успокаиваться, поэтому зависают в “травме”. Они не считают важным продолжать полноценную деятельную жизнь, приносить пользу близким и обществу, они хотят страдать, чтобы получить какую-то компенсацию.

Любая работа с “травмой” и травмой обязательно должна это учитывать. Хочет человек выходить или нет, и если не хочет на самом деле, работа с человеком должна обязательно включать в себя доводы, чего он себя лишает, зависая над ямой.

При серьезной травме (настоящей, а не “травме”) бывает такой симптом как частичная амнезия. Человек не помнит, что с ним произошло, но чувствует страх и беспомощность. В этом случае психотерапия может включать в себя восстановление картины события. Это не обязательно, можно идти по другому пути, можно восстановить опоры человека, минуя воспоминания, и потом он сам все вспомнит (уже без паники), когда встанет на ноги, но некоторые психотерапевты предпочитают вытаскивать на уровень сознания подавленные воспоминания, считая, что с иррациональным страхом справляться сложней. Опытный терапевт может себе это позволить.

Но все это касается только настоящей амнезии, а огромное количество “травматиков”, ухватившись за этот принцип, только и делают, что смакуют картины прошлого, которые нужно наоборот отодвинуть на задний план и забыть, чтобы не держать их в голове на первом плане. На первом плане сознания всегда помещается актуальная задача, которой вы можете деятельно заниматься. Первый план – для непосредственной работы в настоящем. И когда там – картина прошлого, вся ваша система зависает как заезженная пластинка на одной скрипучей ноте. Вся ваша психика занимается воссозданием какого-то эпизода, насыщает его красками, звуками и эмоциями. Вы сводите себя с ума вместо того, чтобы привести себя в норму.

Ответственный взрослый человек не может себе этого позволить. Он не может сесть и жевать сопли, пока вся зона его ответственности страдает прямо у него на глазах. Если у вас маленький ребенок, вы не можете оплакивать несчастную любовь слишком долго и истошно, вы вынуждены ухаживать за ребенком. Если у вас серьезная работа и обязательства перед другими людьми, вы тоже не можете себе позволить расслабиться и предаться горю.

Поэтому чем более вы ответственный и деятельный человек, тем сильней ваши опоры.

И чем более вы безответственны, эгоистичны и бездельны, тем большее значение в вашей жизни приобретает траааавма.

Вы носитесь с ней как курица с яйцом, вы думаете о ней, плачете о ней, ходите с ней по специалистам, рассказываете о ней знакомым и незнакомым, читаете о ней, опекаете ее. И она растет как растение в теплице, при хорошем удобрении, поливе и теплой погоде. Вы выращиваете свою травму и скармливаете ей себя. И это касается травмы и особенно “травмы”. “Травма” растет и сьедает вас еще быстрей.

А закон поля такой же как и закон поля. Надо уделять внимание тем всходам, которые вы хотите вырастить побольше, надо культивировать то, что полезно вам, а все сорняки удалять, а не удобрять и не поливать.

Именно это позволит иметь не только в настоящем нормальное самочувствие, но и в будущем – богатый урожай во всех ресурсах.

Друзья, понятно ведь, как вредно взращивать на своем поле всякую дрянь вроде “травмы”?