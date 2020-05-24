Мнение: Миграция в Россию, миграция из Европы и рост населения в Африке

24.05.2020, 20:54, Разное

1. На Руксперте вышла статья со статистикой по миграционному приросту населения России (разница между въехавшими надолго жить в страну и выехавшими на ПМЖ за рубеж). Как можно видеть на графике, который я прикрепил к статье, в путинское время прирост всегда был положительным, Россия оставалась и остаётся привлекательной для миграции страной:

https://ruxpert.ru/Статистика:Миграционный_прирост_населения_России

C 2000 по 2013 год миграционный прирост в среднем составлял по 300 тысяч человек в год, но затем начал снижаться: к 2018 году – в три раза.

Это снижение объясняется не тем, что в Россию стали меньше въезжать из стран бывшего СССР. Как раз наоборот, по статистике, число приехавших из большинства постсоветских стран после 2013 года заметно увеличилось:

https://ruxpert.ru/Статистика:Миграция_на_постсоветском_пространстве

Однако ещё сильнее увеличилось и число выехавших обратно в страны СНГ. Есть версия, что это просто связано с изменением правил ведения миграционного учёта, и возможно, после следующей переписи населения в России данные по миграции будут скорректированы.

Помните, как на рубеже 2010-х годов блогосфера кишела известного толка людьми, которые ежедневно поднимали проблемы миграции? Власти отреагировали на общественный запрос и заметно усложнили процедуры въезда на работу в Россию и получения вида на жительство. Например, были введены экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства нашей страны.

2. В Западной Европе на фоне эпидемии и кризиса случилось небывалое, если верить агентству Блумберг. Мигранты начали ехать не в богатые европейские страны, а обратно к себе домой:

https://lenta.ru/news/2020/05/12/run/

Из-за пандемии коронавируса Западная Европа столкнулась с оттоком мигрантов, работники начали массово возвращаться в родные страны. Об этом пишет Bloomberg.

До сих пор в Европе трудовая миграция в основном осуществлялась из восточноевропейских стран в западные, но пандемия коронавируса заставила ситуацию измениться. Зарплаты на востоке ниже, но в регионе гораздо меньше, чем на западе, жертв COVID-19. Поэтому выходцы из Румынии, Сербии и Украины бегут домой.

Работы в Европе из-за карантина стало меньше, на удалёнке мигранты работать в массе своей не могут. При этом не факт, что после снятия ограничений миграция быстро восстановится. Нынешний экономический кризис – это, скорее всего, не на пару-тройку месяцев, а на гораздо более долгий срок.

Кроме того, в этом году серьёзно изменился рынок труда: меньше стало рабочих мест в туризме (из-за закрытия границ), в уборке офисов (из-за удалёнки), в стационарной торговле (из-за роста торговли онлайн). Возможно, западноевропейцы смогут какое-то время обойтись без новых мигрантов.

3. Число желающих переехать в Европу продолжает множиться. Достаточно посмотреть на одну только Африку, население которой за последние 70 лет увеличилось в 6 раз, с 229 миллионов до 1,3 миллиарда человек:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-vyroslo-naselenie-stran-afriki-za-poslednie-70-let-5e81b99a76040914a467b22f

Ожидается, что к середине этого века число африканцев возрастёт ещё примерно в два раза, до 2,5 миллиардов человек, тогда как население Европы (включая европейскую часть России) особо не увеличится или даже снизится, оставшись на уровне нынешних 0,7 миллиарда человек.

Будем надеяться, что добрая Европа сумеет принять всех африканских мигрантов и обеспечить им достойный уровень жизни на новой родине.