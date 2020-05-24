«Я была профессиональной шахматисткой»: Юлия Снигирь рассказала о своих детских увлечениях

24.05.2020, 20:53, Разное

Российская актриса кино, телевидения и дубляжа, телеведущая, фотомодель Юлия Снигирь пояснила о своих детских увлечениях. В своем Instagram-аккаунте знаменитость призналась, что до 15 лет она была профессиональной шахматисткой.

36-летняя актриса, которая в 2013 году дебютировала в голливудском боевике «Крепкий орешек», сообщила, что на занятии шахматами настаивал её отец. Такой вид спорта был не по душе Снигирь, поэтому спустя годы она взбунтовалась и бросила его. Математические способности позволили знаменитости стать студенткой инженерного факультета РУДН, однако учиться там она не захотела.

По словам Юлии Снегирь, она очень счастливый человек, ведь занимается любимым делом. Актриса задается вопросом, как, с одной стороны, помочь ребенку выбрать свой путь, а с другой – не вмешиваться в этот выбор и не подталкивать ребенка куда-то. «Или надо вмешиваться? Вот была бы сейчас шахматисткой. А вдруг бы мне понравилось?», – добавила знаменитость.

Отметим, что поклонники разделили мнение Снигирь о том, что нужно наблюдать и помогать ребенку развиваться в интересующем его направлении. Также Instagram-пользователи написали, что опыт шахматиста добавляет её образу актрисы ещё больше шарма и уважения.