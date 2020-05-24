По факту перестрелки в Москве возбуждено дело

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24.05.2020, 20:48, Новости дня

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента со стрельбой на юге Москвы, информирует Следственный комитет.

Об этом информирует РИА «Новости».

В воскресенье на юге Москвы у ЖК «Ясный» произошла перестрелка, был объявлен план «Перехват». В Сети опубликовано видео стрельбы на автостоянке у жилого дома. Один человек ранен.

Трое подозреваемых задержаны.



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