Мнение: Социальная дезинтеграция

24.05.2020, 20:40, Разное

На фоне карантина возникают интересные сюжеты, за которыми проступает возможное новое будущее для привычных ранее явлений. Артисты, в особенности из числа раскрученных "селебрити" начинают жаловаться на свое бедственное положение. Небезызвестный в прошлом "Тарзан" вынужден закрывать свой фитнесс-зал и перевозить оборудование на дачу. Продюсеры говорят о катастрофических последствиях вынужденного "простоя" и срыва всех предыдущих планов. Кинотеатры стоят пустые, а значит, вся предыдущая схема продвижения кинокартин идет под откос. Театры, развлекательные и иные учреждения, которые относили к досугу и культуре – все они (а это немалое число людей и весьма солидный имущественный комплекс) вдруг и внезапно оказались перед перспективой прекращения деятельности на очень неопределенное время, а кто-то, возможно – и навсегда. Спортивные сооружения и массовые соревнования в том же положении.

В целом проблема понятна – места массового скопления людей объявлены опасными. Учитывая же, что власть намерена использовать происходящее как повод ввести в стране концлагерь, нелепо предполагать, что будут сделаны исключения для этой огромной сферы деятельности.

Не стану говорить, что происходящее в стране – чудовищный бред. Данные об общем числе людей, имеющих антитела (а значит – переболевших модной болезнью) по отношению к данным о числе умерших говорят о совершенно тривиальной эпидемии ОРВИ со стандартной для такой эпидемии смертностью. То, что ее использовали для продвижения не относящихся к медицине задач, становится все более очевидным. И разговоры о необычности заболевания никак картину изменить не могут. Есть конкретная болезнь, а есть эпидемия этой болезни – и это совершенно разные вещи. Но то, что происходит – вполне обыденно. Американские власти в 2001 году тоже проламывали идею о нападении международных террористов, не обращая внимание на торчащие из теракта 911 даже не наспех сметанные нитки, а целые мотки колючей проволоки нестыковок. Была поставлена политическая задача – начать войну, а потому 5 тысяч убитых стали вполне приемлемой платой за решение поставленной задачи. Та же история со взрывами домов в России – политически необходимо было поднять рейтинг взявшегося из ниоткуда серенького ничтожества победоносной маленькой войной. Задачу решили – рейтинг подняли.

Сегодня тоже стоят сугубо политические задачи, к медицине не имеющие даже отдаленного отношения. И если экономика идет по отношению к жтим задачам в качестве приемлемых потерь, то ответ нужно искать в другой от нее области.

Артистам и вообще всей отрасли культуры, спорта и развлечений можно лишь посочувствовать. В рамках нового дивного мира им предложено уходить в онлайн, что, наверное, и возможно, но изменится культурная составляющая этого вида человеческой деятельности. Онлайн выхолащивает эмоции, которые возникают в сопричастности к какому-либо событию, обедняет эмоциональный уровень конкретного человека. Смеяться, плакать, сочувствовать теперь предложено по закадровому смеху и аплодисментам. Мультфильм "Шрек" становится нашей жизнью – там тоже жители выражали эмоции на выступление местного царька по табличкам, на которых им предписывали производить некое действие.

Та же история, кстати, с "дистанционным" образованием. Детей лишают социальной составляющей обучения – жизни в коллективе. Где они приобретали навыки социализации, общения, выстраивания поведения и реакции на жизненные ситуации. Запрет на общение во дворе добивает окончательно эту важнейшую часть обучения, и делающую нас, по большому счету, людьми. Человек – социальное существо, и если его поместить в одноместную клетку, он утратит навык ведения коллективной деятельности.

Для фашистского государства, в которое Путин и его шайка превращают страну, такое развитие событий, возможно, и выгодно – вначале путинский фашизм беспощадно выкашивал любую организованность людей, сажая на чудовищные сроки за сам факт попытки собраться больше трех. Теперь новая фаза – людей лишают навыка собираться. Дезорганизованное стадо, покорно идущее на ветеринарные процедуры – Гитлеру такое и не снилось.

Про процедуры – не преувеличение. Введение иммунных паспортов – вопрос времени. О них уже говорят, хотя официально тема лишь обозначена. Однако не нужно иллюзий – в этом вопросе тоже никакой инициативы и добровольности не предусмотрено. Человек без иммунного паспорта будет деклассирован. Принудительная вакцинация будет проходить по принципу управдома из "Бриллиантовой руки" – а кто не купит – тому отключим газ. А также запретим посещение магазинов, выход на улицу, закроем доступ в транспорт. И это совершенно не шутка. Как попасть в метро, если к транспортной карте будет привязана отметка о вакцинации? Нет отметки – нет доступа в метро или электричку. Или автобус. Нет работы. Нет зарплаты. А есть выбор – получить укол неизвестно чего или умереть с голода. Это и есть то, что называется цифровой фашизм в чистом виде. Сегодня вы никто без маски и перчаток, завтра вас превратят в пыль без отметки в иммунном паспорте. А чтобы он не потерялся, вас чипируют, как корову или собаку (цена вопроса – от 450 до 900 рублей даже сегодня), а индивидуальную метку занесут в базу данных, и к ней привяжут все ваши данные, отметки о прививках, а заодно и все остальные сведения, бесконечно важные для любого патруля, который может остановить вас в любом месте.

Кстати, происходящее в определенном смысле демонстрирует, насколько власть боится внешнего врага, которым она нас бесконечно стращает. Для защиты страны, наоборот, нужно создавать объединяющую людей идею, структуры, способные самоорганизовываться в борьбе, развивать в людях инициативу и творчество. Дебилы, не способные к коммуникации друг с другом – это вообще про другое. И если теперь даже собраться на спортивный мачт, конецерт или на худой случай – в поход в кинотеатр – становится государственным преступлением, то понятно, что власти совершенно не требуется народ. Ей нужно именно стадо.

Вопрос лишь в том, готовы ли мы окончательно в него превратиться.