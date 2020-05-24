 

Загитову признали олимпийской иконой стиля

24.05.2020, 20:30, Новости дня

Победительница Олимпийских игр-2018 и чемпионата мира-2019, российская фигуристка Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля, информирует официальный Twitter Olympic Channel.

В финале 18-летняя гражданка России победила американского фигуриста Джонни Вейра (62% – 38%). В четвертьфинале она победила 11-кратного чемпиона мира по легкой атлетике Усэйна Болта, в полуфинале – легкоатлетку из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, информирует «Спорт-Экспресс».

YOU decide! Who is your favourite Olympian style icon?

The FINAL is open. Alina Zagitova or @JohnnyGWeir? @ISU_Figure @Olympic_Russia @TeamUSA @USFigureSkating

— Olympic Channel (@olympicchannel) May 23, 2020

18 мая Загитова отпраздновала день рождения, ей исполнилось 18 лет.

Зимой она объявила о приостановлении своей карьеры, однако в мае ее включили в состав сборной РФ по фигурному катанию на следующий сезон.



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