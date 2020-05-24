 

В Израиле начался суд над Биньямином Нетаньяху

24.05.2020, 20:25, Новости дня

В воскресенье в Израиле начался судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции.

В начале разбирательства Нетаньяху заявил, что полиция и прокуроры вступили в сговор с целью «свергнуть» его.

Он первый действующий премьер-министр Израиля, которому предъявлены уголовные обвинения, включая мошенничество, злоупотребление доверием и получение взяток.

Его также обвиняют в том, что он предлагал израильскому медиамагнату изменить регуляторные нормы в обмен на благожелательные репортажи.

Глава правой партии «Ликуд», Нетаньяху отвергает обвинения и называет разбирательство охотой на ведьм, устроенной левыми силами. Приехав в суд в воскресенье, он повторил заявления, что выдвинутые против него обвинения являются «заговором государства в государстве».

По мнению критиков, его заявления подрывают демократические институты Израиля.

Суд начался через неделю после того, как Нетаньяху был приведен к присяге на беспрецедентный пятый срок.

Он не хотел появляться в суде в воскресенье, но окружной суд Иерусалима постановил, что его присутствие необходимо.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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