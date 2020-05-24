 

Байден победил на праймериз на Гавайях

24.05.2020, 20:25, Новости дня

Бывший вице-президент Джо Байден победил на субботних праймериз на Гавайях, сделав еще один шаг на пути к выдвижению официальным кандидатом в президенты от Демократической партии.

Байден победил сенатора Берни Сандерса, который вышел из гонки несколько недель назад. По данным Associated Press, за Байдена проголосовали 63 процента участников праймериз, в то время как за Сандерса – 37 процентов. Байден получил в свою копилку 16 делегатов партийного съезда, Сандерс – 8.

С учетом голосования на Гавайях, в активе бывшего вице-президента 1566 делегатов съезда. Ожидается, что в ближайшие недели он заручится поддержкой 1991 делегата, чего будет достаточно для выдвижения.

Сандерс остается в бюллетенях, чтобы набрать делегатов и повлиять на платформу партии.

Праймериз на Гавайях прошли с задержкой на несколько недель из-за эпидемии коронавируса. Голосование проходило исключительно по почте.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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