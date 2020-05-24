Звук не работает: очередное обновление Windows 10 обернулось проблемами для пользователей

24.05.2020, 20:09, Разное

По сообщению одного из профильных изданий, майское обновление ОС Windows 10 вызвало у установивших его пользователей целый ряд проблем. Одной из самых распространенных неисправностей стало исчезновение звука.

Журналисты издания Windows Latest проинформировали, что пользователи, обновившие свои операционные системы посредством вышедшего в мае обновления KB4556799, буквально “засыпали” форумы Microsoft и Reddit раздосадованными комментариями. Произведшие рекомендованный компанией апдейт юзеры заявили, что, после завершения процедуры, на их РС перестал воспроизводиться звук – таких жалоб было наибольшее количество. Также поступили сообщения о самопроизвольном удалении драйверов звуковой карты, проблемах при воспроизведении звуковых файлов через наушники, и даже – о потере значительной части личной информации.

Эксперты Microsoft, со своей стороны, предположили, что причиной пропажи информации стала ошибка временного профиля пользователя, активировавшегося в процессе установки обновления. Эту проблему специалисты порекомендовали решить неоднократной перезагрузкой компьютера (“вплоть до 6-8 повторений”) до появления пропавших документов. Что же касается возникших сложностей со звуков, их эксперты предложили компенсировать сбросом аудионастроек, либо – удалением самого KB4556799. Об этом сообщает издание Mirnov.ru.