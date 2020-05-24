 

Исследователи заявили о смерти 41 человека из-за матча «Ливерпуля» и «Атлетико»

24.05.2020, 20:08, Новости дня

Проведение матча Лиги чемпионов по футболу между британским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» со зрителями привело к массовому заражению коронавирусом и впоследствие стало причиной 41 человека, говорится в исследовании компании Edge Health для британской Национальной службы здравоохранения.

Матч состоялся 11 марта, завершился со счетом 3:2 в пользу «Атлетико». На стадионе «Энфилд» присутствовали более 52 тыс. зрителей. На игру прилетело более 3 тыс. болельщиков из Испании, когда в этой стране уже было около 640 тыс. зараженных. В течение 25-35 дней после матча в близлежащих больницах умерло на 41 пациента больше, чем в других клиниках, передает ТАСС.

Ранее мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что прошедший 19 февраля в Милане матч между «Аталантой» и «Валенсией» мог стать причиной заражения 40 тыс. фанатов.



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