Стало известно о пострадавшем при перестрелке в Москве
24.05.2020, 20:08, Новости дня
В результате перестрелки на стоянке автомобилей в ЖК «Ясный» на юге Москвы пострадал один человек, сообщил источник.
«В настоящее время задержаны трое подозреваемых», – подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает ТАСС.
Ранее о задержании троих подозреваемых сообщал источник.
Напомним, в воскресенье вечером на юге Москвы произошла перестрелка, был объявлен план «Перехват». Также было опубликовано видео инцидента.
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