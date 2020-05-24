Стало известно о пострадавшем при перестрелке в Москве

24.05.2020, 20:08, Новости дня

В результате перестрелки на стоянке автомобилей в ЖК «Ясный» на юге Москвы пострадал один человек, сообщил источник.

«В настоящее время задержаны трое подозреваемых», – подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, передает ТАСС.

Ранее о задержании троих подозреваемых сообщал источник.

Напомним, в воскресенье вечером на юге Москвы произошла перестрелка, был объявлен план «Перехват». Также было опубликовано видео инцидента.