60 часов, 10 городов и много терпения: рэп-исполнительница Карди Би набила тату на все тело

24.05.2020, 20:00, Разное

На карантине кто-то занимается творчеством, кто-то — самопознанием. Рэп-исполнительница Карди Би же решила уделить время себе любимой и делу, которое давно мечтала закончить — своему тату, которое начинается у предплечья артистки, а заканчивается, на пятой точке, так часто фигурирующей на фото, в клипах и обложках альбомов Карди. Экзотический рисунок мечты со множеством ярких цветов, бабочек и прочих представителей флоры и фауны она набивала несколько месяцев, и вот теперь, наконец, смогла продемонстрировать пользователям результат.

Чтобы фолловеры могли увидеть тату во всей красе, Харди надела для фото лишь ярко-зеленое бикини бренда Fashion Nova, которое больше показывало, чем скрывало. Зато не смогла отказаться от любимых шпилек и… дорогой сумки Birkin синего цвета, которую держала в руках. Под этот аксессуар Карди также сделала себе новый маникюр и новые волосы — а вернее парик, раскрашенный в сине-зеленые тона.

Карди Би

Маникюр Карди

О том, как создавалась эта нательная живопись, более подробно рассказал автор рисунка Джейми Чен, который также выложил снимок тату и написал:

Больше 60 часов и более 10 городов, это был потрясающий проект и сумасшедший опыт. Спасибо за гостеприимство, силу и преданность делу. Я очень ценю тебя и твою семью, Карди.

Регулярная смена имиджа (в частности париков), фото у бассейна и общение с дочкой Катчер — из этого, по-видимому и состоят карантинные будни Карди. Впрочем, и об окружающих рэп-исполнительница не забывает. Еще в самом начале режима изоляции в апреле она организовала адресную помощь пострадавшим от вируса COVID-19. А сделала она это при помощи все того же любимого бренда, с которым уже давно сотрудничает:

Ребят, спасибо, что так долго поддерживаете меня и Fashion Nova, теперь наше время поддерживать вас. Мы объединились, чтобы помочь тем, кто пострадал из-за пандемии коронавируса. Многим из вас стало сложно оплачивать счета, кормить семью и покрывать остальные необходимые расходы. Так что каждый час мы будем раздавать по тысяче долларов тем, кто на себе испытал сложности этого кризиса.

Чтобы получить деньги, необходимо подать заявку на сайте Fashion Nova. Там нужно рассказать, зачем вам нужна эта тысяча долларов, и в том числе указать свой профиль в Instagram. Аккаунт должен быть открытым, а Карди будет лично отсматривать заявки.

Я буду проверять, что вам точно нужны эти деньги, так что не надо пытаться меня обхитрить, чтобы подкинуть деньжат своему парню,

– говорила в начале акции, которая продлилась 42 дня Карди Би.