Диета Кейт Миддлтон: что ест на завтрак, обед и ужин герцогиня Кембриджская

24.05.2020, 20:00, Разное

Завтрак

Известно, что Кейт обожает смузи. К слову, как и другая постоянная героиня новостей из ее семейства – Меган Маркл. Mail Online – издание, входящее в пул СМИ, с которыми сотрудничает королевская семья – сообщает, что на завтрак герцогиня Кембриджская предпочитает смузи из кейла, спирулины, чая матча, шпината, салата Ромэйн, кориандра и черники. Также Кейт никогда не откажется от овсяной каши.

Перекусы

Если герцогине очень хочется сладкого, она взбивает в блендере ягоды с миндальным молоком – получается полезный молочный коктейль. Фруктовая тарелка или порция салата помогают Кейт не голодать между основными приемами пищи, а также бороться с тягой к быстрым углеводам и продуктам, содержащим промышленный сахар.

Обед

Несмотря на то что герцогиня не причисляет себя к вегетарианцам, она старается по-максимуму включать растительные продукты в свой рацион. Так, на обед Кейт чаще всего выбирает блюда без мяса. Когда Кейт и принц Уильям находились в туре по Индии, их шеф-повар Рагху Деора был проинструктирован об этом. По просьбе герцога и герцогини Кембриджских, он готовил на обед овощные кебабы и чечевичное карри.

Да, у нас в меню были в основном вегетарианские блюда. Меня заранее предупредили об этом пожелании супругов, – рассказывает шеф Деора.

Также известно, что герцогиня, как и ее супруг, – большая поклонница суши и сашими. В числе фаворитов Кейт числятся и салаты с арбузом, табуле, различные варианты севиче и суп гаспачо.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Ужин

Запеченные в духовке овощи и мясо, паста и карри – вот несколько постоянных пунктов из вечернего меню Кейт. Яркая деталь – герцогиня предпочитает острую еду, поэтому часто выбирает блюда индийской кухни. Впрочем, дома большинство блюд средней остроты. Уильям и дети не разделяют это пристрастие Кейт.

Принц Уильям обожает запеченую курицу, и Кейт регулярно готовит ее на ужин, постоянно экспериментируя с рецептом. Кулинария – одно из хобби Миддлтон. Через день на ужин подается паста с сыром – еще одно любимое блюдо Кембриджей, а в особенности их детей. Макароны они делают самостоятельно.

Что касается алкоголя, Кэтрин пьет его нечасто. Иногда она может выпить бокал белого вина, но не более.