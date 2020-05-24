Гору Поп Иван в Карпатах замело снегом

24.05.2020, 19:55, Новости дня

Гору Поп Иван Черногорский (Карпаты, Ивано-Франковская область) 24 мая замело снегом. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

“По состоянию на 13.15 24 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха [составляет] +2 °С, ветер юго-западный, снег, видимость ограниченная – до 70 м”, – сказано в сообщении.

Гора Поп Иван Черногорский (также называемая Черной горой) – одна из самых высоких вершин карпатского хребта Черногора (высота – 2020,5 м). Гора расположена в Ивано-Франковской области, недалеко от административной границы с Закарпатской областью.

Станом на 13:15 24.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря +2°С, вітер південно-західний 7м/с, сніг, обмежена видимість до 70м. Posted by Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост on Pühapäev, 24. mai 2020