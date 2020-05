COVID-19 в Британии. Суточные потери упали более чем в два раза

24.05.2020, 19:55, Новости дня

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 118 человек (вчера сообщалось о 282 умерших). Об этом говорится в сводке министерства здравоохранения страны, опубликованной в Twitter.

Таким образом, общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 36 793. Соединенное Королевство занимает по этому показателю первое место в Европе и второе в мире (после США).

С начала эпидемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 259 559 человек (2409 – за последние сутки).

As of 9am 24 May, there have been 3,458,905 tests, with 110,401 tests on 23 May.

259,559 people have tested positive.

As of 5pm on 23 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,793 have sadly died. pic.twitter.com/j7uG40adct

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 24, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,34 млн человек, из них более 342 тыс. умерли, более 2,13 млн вылечились.