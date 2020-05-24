Эксперты NutriRECS развенчали теорию о необходимости ограничения употребления красного мяса

24.05.2020, 19:53, Разное

Эксперты международного консорциума NutriRECS, который специализируется на диетологических рекомендациях, признали несостоятельной теорию ВОЗ о существенном вредном влиянии употребления красного мяса на состояние здоровья человека. По мнению диетологов, негативное воздействие продукта на риск возникновения онкозаболеваний у людей является не слишком существенным.

Проведя целый ряд метаналитических исследований влияния красного и переработанного мяса на подверженность человека онкологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету, специалисты NutriRECS, с одной стороны, признали, что их коллеги из Международного агентства по изучению рака ВОЗ в целом были правы. То есть, сокращение употребления красного мяса и продуктов из переработанного мяса до 3-х порций в неделю действительно способно снизить риск появления рака. К слову под порцией подразумевается количество, равное 120 граммам красного мяса либо 50 граммам – переработанного. Однако, с другой стороны, упомянутое снижение вероятности появления раковых болезней является весьма незначительным.

В то же время, диетологи отмечают, что в реальности люди не спешат следовать рекомендациям ВОЗ. Объясняется это тем, что совокупность желательных эффектов от снижения употребления красного мяса “не перевешивают” множество нежелательных, заключающихся в негативном влиянии отказа на качество жизни и издержках, связанных с уходом от общекультурных либо индивидуальных пищевых предпочтений. К тому же, специалисты напомнили, что красное мясо содержит целый ряд полезных для организма веществ – цинк, фосфор, креатин, железо и витамин D. Таким образом, в NutriRECS считают позицию людей, не планирующих ограничивать себя в употреблении красного мяса и мясопродуктов “рациональной”.