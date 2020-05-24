В Московской области умер 34-летний работавший с коронавирусными пациентами хирург

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24.05.2020, 19:53, Новости дня

В Ступинской областной клинической больнице умер хирург Алексей Мартынов, который работал с коронавирусными пациентами, информирует медучреждение.

«Вступивший в должность заведующего михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус, он возглавил группу медиков, 17 апреля принявших первых госпитализированных с возможным COVID-19», – передает сообщение больницы РИА «Новости».

Мартынов не доработал двухнедельную вахту – почувствовал недомогание. Он сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Его положили в отделение, которое он возглавлял, после усиления симптомов перевели в региональную профильную клинику и подключили к аппарату ИВЛ. 22 мая он умер, несмотря на усилия врачей. У Мартынова остались трое детей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предупреждала, что в мае будет зафиксировано серьезное увеличение показателей смертности от коронавируса в России.



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