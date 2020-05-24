Мнение: Зачем США направили «калининградский кинжал» к сердцу Европы?

24.05.2020, 19:48, Разное

«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма РФ создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США.

«Когда я читаю про «закрытую военную базу», то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», – так губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил слова Роберта О’Брайена советника президента США по национальной безопасности. Тот назвал российский эксклав на Балтике «кинжалом в сердце Европы».

Советник Дональда Трампа в интервью германской Bild обвинил российские власти в том, что они превратили самый западный регион страны «в закрытую военную базу, напичканную современным вооружением и ракетами». «Калининград мог из-за своего географического расположения стать торговым хабом, центром туризма и социальных контактов между Россией и Западной Европой» – а вместо этого стал источником угрозы для европейцев, сокрушался советник.

Поводом для интервью Bild стал разрыв Соединенными Штатами договора «Открытое небо» (ДОН) от 1992 года – соглашения о возможности взаимного наблюдения с воздуха, что способствовало снижению взаимной напряженности между Россией, странами Европы, США и рядом других государств.

О’Брайен неспроста упомянул Калининград. Готовясь к выходу из «Открытого неба», американская сторона периодически обвиняла Москву в закрытии самого западного региона для контрольных полетов авиации США. Показательно, что само же издание Bild отметило: не далее как в марте американцы в составе облетной группы «Открытого неба» с участием инспекторов из Эстонии и Литвы осуществили очередной наблюдательный полет именно над Калининградской областью.

Российская сторона не менее регулярно давала разъяснения – так, в 2017 году официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала: «Некоторые наши партнеры, имея право совершать наблюдательные полеты на дальность до 5,5 тыс. километров, значительную ее часть использовали именно над Калининградской областью, пересекая ее вдоль и поперек и, тем самым, создавая проблемы для международного аэропорта Калининграда».

Таким же поведением отличаются и ближайшие союзники США в Восточной Европе – поляки. Польша, которая также является участницей ДОН, проводила «открытые» пролеты своих самолетов над Калининградом таким образом, что это мешало гражданским авиарейсам. К слову, после того, как Соединенные Штаты вышли из ДОН, Варшава обвинила Россию в несоблюдении этого договора.

Хотя, что касается Калининградской области, действия РФ для защиты безопасности гражданских самолетов (а именно – ограничение максимальной дальности полетов 500 километрами), никоим образом не противоречит статьям ДОН. Сами же США аналогичным образом установили отдельную дальность для своего анклава – штата Аляска, о чем американцам напоминали в МИД России.

Но очевидно, что – и тогда, и сейчас – тема несоблюдения статей ДОН была для Вашингтона поводом обвинить Москву в агрессивных намерениях. Эту же цель преследовало и пространное рассуждение о Калининграде президентского советника О’Брайена. Хотя ни один из его тезисов не выдерживает критики.

Менее всего западный анклав РФ похож на бронированный кулак, нацеленный на беззащитную Европу. На деле же наши силы в регионе до сих пор в разы, если не на порядок уступают по численности и боевым возможностям тем, что находились здесь еще в начале 1990-х.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, количество боевых самолетов сократилось на порядок. После распада СССР была расформирована 11-я гвардейская армия численностью 90 тыс. человек. В самом начале 2000-х соотношение сосредоточенных под Калининградом российских сил к силам НАТО вокруг области составляло 1 к 21 в пользу Североатлантического альянса. В середине 2000-х это соотношение составляло уже 1 к 32 и в последующие годы продолжало расти.

Зато рассуждения о «калининградской группировке» на протяжении последних лет служили оправданием для обращений Варшавы в Вашингтон с просьбами о развертывании военных баз в Польше. В сентябре прошлого года в НАТО признались, что разрабатывают планы удара по Калининградской области – опять-таки из-за якобы растущей численности российских войск и вооружений в регионе.

«Вашингтону нужно найти объяснение тому, почему в Европе размещены до 150 американских ядерных зарядов», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД член Совета Федерации Алексей Пушков. Он напомнил, что в парламенте ФРГ активно требуют вывести эти заряды с территории Германии. «Нужно объяснить, чем занимаются американские войска в Прибалтике, которой никто не угрожает, – продолжил Пушков. – Для всего этого нужно придумать поводы».

Похожим образом – и с не меньшими натяжками, в Польше использовали пандемию коронавируса как повод для разговоров о том, что было бы неплохо «забрать» под свою опеку якобы «голодающий» регион. Хотя на деле Калининградская область вовсе не изолированная осажденная крепость, каким он предстает в заявлениях западных политиков.

Судя по данным статистики за докризисный период, регион становится именно что «центром туризма и социальных контактов», как бы ни утверждал обратное Роберт О’Брайен. Как напомнил губернатор Алиханов, в течение нескольких лет до пандемии коронавируса количество туристов в регионе увеличивалось на 17–20% ежегодно. В прошлом году аэропорт Калининграда обслужил рекордное количество туристов – во многом благодаря тому, что с 2019 года граждане 53 государств получили возможность въехать в область по электронной визе. Только за полгода действия новых правил область посетили около 100 тысяч человек, отметил Алиханов.

До поры до времени развитию социальных контактов с Европой способствовал режим малого приграничного передвижения (МПП) с соседними регионами Польши. Но польское руководство решило свернуть этот режим, выгодный гражданам по обе стороны границы. Произошло это задолго до начала пандемии, в 2016 году, сугубо по политическим причинам, что признавали и здравомыслящие польские политики, например, ныне покойный мэр Гданьска Павел Адамович.

Но вопрос об отношениях РФ и ее европейских соседей постоянно оказывается предметом национальных интересов США, констатируют эксперты. «У меня вопрос к господину О’Брайену, который рассуждает о Калининграде, – заметил сенатор Пушков. – Калининградская область – территория России, и мы имеем право использовать нашу национальную территорию так, как мы считаем нужным.

США же держат на чужой территории, по всему миру, не менее 160 военных баз,

а если считать вместе с опорными пунктами и аэродромами подскока, то около 600 военных объектов. И что, к примеру, делают американские военные корабли в Баренцевом море, что они там потеряли? Какое отношение Баренцево море имеет к Соединенным Штатам – и зачем они устраивают там свои провокации в виде маневров и демонстративных заходов?».

Аналогичные вопросы возникают и поводу учений США и их союзников по НАТО вблизи российских морских границ на Балтике, добавил собеседник. «Наконец, что американцы делают в Черном море? – подчеркнул Пушков. – О’Брайену следовало бы почаще смотреть на географическую карту мира, и попытаться объяснить: какова цель нахождения американских военных за много тысяч миль от границ и побережья США? Думаю, от советника Трампа мы ответа не дождемся, могу дать ответ за него: американцы занимаются здесь военными провокациями и демонстрацией силы».

«И пока американцы будут себя вести подобным образом, в Калининграде – равно как и в Мурманске, и в Крыму, будет сосредоточен соответствующий военный потенциал», – подчеркнул собеседник.