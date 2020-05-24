Тело новорожденного в обувной коробке нашли в мусорном контейнере в Подмосковье

24.05.2020, 19:42, Новости дня

В подмосковном Дмитрове в одном из мусорных контейнеров был обнаружен младенец, сообщает Следственный комитет. Новорожденный мальчик находился в обувной коробке.

Сейчас следователи разыскивают мать ребенка

Несколько лет назад тело младенца, так же "упакованное" в обувную коробку, было обнаружен в подмосковном Красногорске. А накануне нового года в декабре 2019-го жители Мытищ нашли новорожденную девочку в подъезде жилого дома. Ребенок был оставлен в коробке возле лифта. Эта история закончилась хорошо — девочку удочерили.