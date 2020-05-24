Киселёв раскритиковал дикую шутку и зашкаливающий цинизм “озорников” и их защитников

24.05.2020, 19:42, Новости дня

Стали известны имена еще двух лиц, которые разместили в открытом доступе фотографии нацистов. Житель Казани Мухаммед Эль-Айюби прислал на сайт "Банк памяти" для дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк" фото Гитлера, а Данила Шестаков из Перми — изменника Родины Власова. Против них также возбуждены уголовные дела по статье "реабилитация нацизма". Кроме того, следователями установлено, что Шестаков являлся активным участником несанкционированных акций. За нарушения при организации и проведении митинга, а также за мелкое хулиганство ранее привлекался к административной ответственности. К уголовной ответственности Шестаков привлекался за угрозу убить своего деда, а Эль-Айюби судим за кражу.

Следственный комитет опубликовал четыре имени и фото тех, против кого заведено уголовное дело по такой же статье. За то же самое – "пропихивание" в электронный "Бессмертный полк" нацистских преступников Гитлера, Гиммлера, Власова. Так совпало, что все четверо — большие поклонники блогера Навального. Из их страниц в соцсетях следует, что они состоят в группах поддержки его региональных штабов.

В свое оправдание молодые люди заявили, что просто хотели пошутить. Но россияне дикую шутку не оценили. По данным ВЦИОМ, размещение на сайте акции "Бессмертный полк" фотографий нацистских преступников осудили 83% опрошенных. И лишь 7% россиян посчитали размещение фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка" неудачным розыгрышем.

Нашлись и те, кто этих моральных уродцев решил поддержать, сделав акцент на том, что, мол, молодые, пошутили, поозорничали.

"Шутников, разместивших фотографии нацистов на сайте "Бессмертного полка", хотят привлечь по статье "реабилитация нацизма", им грозит тюремный срок. Что это за люди и при чем тут Навальный, разбираемся", — сообщил телеканал Дождь".

Под этим постом были и такие комментарии: "Мальчишки подурачились и за это срок — идиотизм. Осудите Сталина и Молотова за пакт с фашистами Германии"; "Может они и не дурачились, а по незнанию. Для молодых война, как киношка"; "Очень интересно, но они тоже участники ВОВ"; "Не было бы Гитлера с Гиммлером, не было бы и "Бессмертного полка", отцы-основатели, так сказать".

"Дождь" воспитал себе аудиторию с зашкаливающим цинизмом. Таких людей мало, но поскольку они есть, обществу важно поддерживать в себе иммунитет. Интересно, что американская радиостанция "Свобода" — совсем не в духе Эльбы — с циниками заодно прямо в заголовке делает провокационный акцент на том, что задержаны "участники акции "Бессмертного полка": "Четверо участников акции "Бессмертный полк" задержаны по делу о реабилитации нацизма".

Ну, и на "Эхе" свои пять копеек вставляет играющий усталого мэтра Александр Невзоров: "История с этим воображаемым "Бессмертным полком" и тем скандалом, который разразился в этом году по этому поводу, с теми обысками, арестами, бичеваниями, обличениями. Мы знаем, что, скажем так, мальчики и девочки решились на всякие озорства и наразмещали в этом "Бессмертном полку" фотографии каких-то немцев. Я к Дню Победы не испытываю ровным счетом никаких чувств — ни положительных, ни отрицательных".

"Озорства"… "Какие-то немцы"… "Никаких чувств у меня ко Дню Победы"… Поза. Пустота. Никчемность. Есть и такие компоненты в нашей культуре. Как хорошо, что они не доминируют.

А онлайн-акция "Бессмертный полк" продолжается. Трансляция шествия набрала уже более 20 миллионов просмотров. А число желающих увидеть в онлайн-строю своих родственников постоянно растет. На данный момент на участие в проекте поданы дополнительно около 3 миллионов заявок. Обработка анкет будет продолжена до последней заявки. Важно для нашей культуры.

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"Вести недели"