Вашингтон планирует очный саммит лидеров “семерки”

24.05.2020, 19:42, Новости дня

Очный саммит лидеров "семерки" может состояться уже в в конце июня, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. В интервью телекомпании CBS он отметил, что страна уже подошла к пиковым значениям по заболеваемости коронавирусом. И если в дальнейшем ситуация будет складываться благоприятно, то саммит глав Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии может пройти в обычном очном формате без использования дистанционного варианта видеоконференции.

Накануне участники планируемой встречи будут протестированы на наличие коронавируса. Уже сейчас в США начинают прорабатывать логистику прибытия такого числа лидеров, вопросы безопасности и планирование этого мероприятия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, как и было запланировано до пандемии.