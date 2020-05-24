Опубликовано видео перестрелки на юге Москвы

24.05.2020, 19:30, Новости дня

В Сети появилось видео стрельбы у ЖК «Ясный» на юге Москвы – видно, что люди используют пистолеты и похожее на автомат оружие.

Видео, которые опубликовал телеканал РЕН-ТВ, сняли жильцы дома. Очевидцы за кадром утверждают, что один из участников перестрелки получил ранение.

До этого источник сообщил, что на территории ЖК «Ясный» произошла перестрелка, некоторые ее участники скрылись на машинах. Объявлен план «Перехват», разыскиваются две машины.