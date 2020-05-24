Задержаны три участника перестрелки на юге Москвы

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24.05.2020, 19:30, Новости дня

Полицейские задержали троих участников перестрелки у ЖК «Ясный» на юге Москвы, их допрашивают, сообщили источники в правоохранительных органах.

Задержаны трое – двое на Каширском шоссе, еще один – на месте перестрелки, информирует РЕН-ТВ.

Источники ТАСС подтверждают информацию.

Кроме того, у ЖК «Ясный» нашли автомобиль с дырами от пуль. Раненых на месте происшествия не обнаружили.

Причина конфликта неизвестна.

Ранее стало известно, что на юге Москвы произошла перестрелка, объявлен план «Перехват», разыскиваются машины, на которых скрылись стрелявшие.

Было опубликовано видео инцидента.



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