Тело младенца нашли в Подмосковье в коробке из-под обуви

24.05.2020, 19:30, Новости дня

В мусорном контейнере возле одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области в обувной коробке найдено тело новорожденного, сообщило ГСУ СК по Подмосковью.

«24 мая 2020 года в мусорном контейнере, расположенном около одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского г.о., в коробке из под обуви обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола. Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК РФ по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК.

Проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, следователи ищут мать ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.