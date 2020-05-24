 

Тело младенца нашли в Подмосковье в коробке из-под обуви

24.05.2020, 19:30, Новости дня

В мусорном контейнере возле одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа Московской области в обувной коробке найдено тело новорожденного, сообщило ГСУ СК по Подмосковью.

«24 мая 2020 года в мусорном контейнере, расположенном около одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского г.о., в коробке из под обуви обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола. Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК РФ по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК.

Проводится необходимый комплекс проверочных  мероприятий, следователи ищут мать ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Кремль опроверг просьбу Великобритании помочь с лечением Джонсона

13.05 / ВОЗ: Коллективный иммунитет к коронавирусу – это опасная концепция

06.05 / Goldman Sachs: в 2021 году нефть будет стоить $51

03.04 / Google запустил сайт для отслеживания передвижений людей во время карантина в мире

20.05 / В Москве опровергли нежелание вести диалог с Киевом

11.04 / Подсчитано сокращение вредных выбросов от самолетов из-за коронавируса

22.04 / Погребинский: Назначение Саакашвили приведет к отказу Москвы от коммуникации с Зеленским

03.04 / Глава дипломатии ЕС высказался за отмену санкций на фоне пандемии

30.04 / Плато ожиданий

27.04 / Том Хэнкс здоров и собирается ударить по коронавирусу «Хэнк-циной»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска