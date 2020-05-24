Личное: Не получается ни роковой, ни деловой

24.05.2020, 19:25, Разное

Очень много людей пишут письма про свой имидж и приводят свои фото.

Раньше я не разбирала такие письма, но теперь может быть разберу несколько.

Раз уж я обещала углубиться в тему имиджа подробней.

Самая главная ошибка – это когда вы пытаетесь строить имидж исходя из какого-то придуманного образа, совсем не похожего на то, что вам дано природой.

Нужно понять, что видов красоты очень много, очень разные по типу люди могут быть одинаково красивы. Надо выбрать тот тип, который соответствует вашим неизменным чертам, а все черты, которые можно поменять, привести в гармонию с ним.

Вторая ошибка – это когда вы пытаетесь притянуть внешний образ к вашему характеру. Нужно менять характер, тем более, что характера как правило ни у кого никакого и нет, есть набор багов и набор привычек, то и другое такое безобразное, что чем быстрей избавитесь от этого, тем лучше.

Физический образ, сделанный гармонично, помогает улучшить характер. То есть стоит человеку увидеть в зеркале вместо себя симпатичного человека, он меняется под стать этому человеку, учится двигаться и говорить так, даже мыслить и действовать. Это совсем не сложно, учитывая, что большинство людей представляют собой рыхлую хаотичную массу, а если и жесткую конструкцию, то нечто кривое и косое, что желательно размягчить и вылепить заново.

Чтобы включить режим размягчения для новой лепки, надо во-первых, осознать, что кривая конструкция имиджа – это не ваша природа, а случайная форма, ошибочная, во-вторых, нужно снять корону и поправить локус, так вы войдете в режим разморозки и сможете лепить из себя. Пока ваш локус внешний – вы в режиме авто, то есть делаете то, что уже привыкли, или копируете чужой стиль, который вам совсем не идет.

Давайте разберем вот такое письмо. В нем все главные ошибки на тему имиджа.

daryabakanova

Здравствуйте, уважаемая Evo_lutio!

Большое спасибо вам за блог и за вашу работу. Я очень благодарна, за то что вы делитесь системным подходом к улучшению себя, пишете понятно и конкретно.

(Первая ошибка Учениц. Когда читаете новую тему, не торопитесь решать, что вам все понятно. Если вы не можете воспользоваться на практике и получить отличный результат, значит не понятно вам очень многое)

Пишу, чтобы попасть на разбор. Последнее время вы часто поднимаете тему правильного имиджа, и мой запрос связан именно с ней – я не могу определить свой тип. Отчасти из-за этого испытываю проблемы с коммуникацией.

(Вторая ошибка. Проблемы с коммуникацией всегда связаны с плохими границами. У плохого имиджа и проблем с коммуникацией один источник – плохие границы, но то и другое – отдельно. Не думайте, что найди вы свой тип имиджа, у вас тут же исчезнут проблемы в общении. Для этого вам нужно сделать свои границы лучше. Без этого и имиджа нормального не получится)

Коротко о себе: мне 27 лет, я дизайнер, в прошлом инженер и менеджер. У меня хорошее образование, среднее финансовое положение (сама нормально зарабатываю, сама трачу, коплю, но самостоятельных больших покупок не было). Не замужем, детей нет. Занимаюсь спортом, стараюсь развиваться. Не могу сказать, что очень умная, но от многих людей слышала что у меня хорошие аналитические способности, и, мне приятно думать, что так и есть.

(Она все письмо ссылается на неких конкретных людей, которые ей что-то там под щипцами о ней сообщают. Выходите из состояния липучки, которая все время ходит и собирает мнения других. Это самое отталкивающее состояние. В этом состоянии вы – в самом низу. Свою самооценку формируйте. Это значит, что вы должны сами на себя смотреть со стороны и учиться видеть себя реалистично, не собирая со всех мнения, а просто наблюдая за реакциями людей на себя и на других. Без короны вы можете оценить себя вполне объективно, каждый человек может оценить любого человека "коллективным глазом", в том числе и себя)

Суть запроса: я не понимаю, какой у меня тип имиджа. Я задалась этим вопросом после одноименной статьи https://evo-lutio.livejournal.com/1160597.html

Особенно меня поразило, что внешность и поведение должны гармонировать между собой, и только тогда у окружающих не будет отторжения в восприятии человека. Я поняла, что в моем случае гармонии нет.

(Она думает, что стоит сделать правильную стрижку и нацепить подходящую юбку, у нее исчезнут баги. На самом деле имидж почти не меняет восприятие багов, особенно таких больших как у этого автора. Есть баги, которые противнее в Д, есть баги, которые противнее в С, но большие баги противные везде)

Вообще с имиджем у меня не очень. У меня нет хорошего вкуса, и я не так давно поняла, что его можно развивать, что этому можно научиться. Сейчас я учусь. До этого (как и сейчас) я несколько раз кардинально меняла свой образ (и образ жизни в том числе), опираясь на свое представление о себе, о том какой я хотела бы быть.

Мне хотелось думать про себя, что я сильная, волевая, дерзкая, сексуальная, доминирующая, яркая и креативная. И я хотела, чтобы мои образы в большей или меньшей степени этому соответствовали (вот пост с фото из нескольких образов https://daryabakanova.livejournal.com/2877.html).

(Я здесь эти фото приведу и прокомментирую)

(Для выбора андрогинного образа девушки должны руководствоваться вот чем. Если вы не транссексуал, то андрогинный образ должен делать вас симпатичной как девушку, более спонтанной и сексуальной от мальчиковости. Так иногда бывает, покажу потом примеры. Но не в данном случае )

(Здесь еще хуже. Лицом она в предыдущем образе, даже еще более сурова и мужеподобна, поэтому длинная юбка и длинные волосы делают ее похожей на унылую тетку на провинциальном вокзале. Это пример, когда некоторые стилисты смотрят на фото женщины и делают вывод, что одета она нормально, но просто очень некрасива от природы. На самом деле все наоборот, она не так некрасива, как можно подумать по этому фото)

(Здесь совсем плохо дело. Она кажется не только некрасивой, но еще и чокнутой со своими яркими волосами и гримасами. Да и старше гораздо своего возраста. Ей сейчас 27, а она уже тогда выглядела на 47. Вот что делает плохой имидж)

(Ну и здесь тоже – фрик. Ей кажется, что она выглядит экстравагантной и модной, но она выглядит просто очень некрасивой)

(Здесь наконец-то нормальная девушка. И даже не сказать, что некрасивая, вполне симпатичная СЖМ. Только юбка очень короткая и игриво задрана. Чувствуется голод автора и желание во что бы то ни стало привлечь внимание к себе. Если не яркими волосами, то хоть так)

И я думала, что я веду себя соответствующе, но на самом я часто вела себя как злая, жестокая эгоистичная хамка и хабалка с багами училки и штурмана.

(В принципе это и в образах видно. Все-то ей хотелось навязать себя через имидж и продавить)

Сейчас я думаю, что веду себя намного лучше, потому что я вижу, как изменилось отношение людей ко мне. Однако я все еще стремлюсь транслировать сильный, доминирующий привлекательный образ. Это особенно выражается в поведении – я часто давлю на собеседника (в основном, как мне кажется, аргументами, но случается достаю щипцы и скалки), я беру на себя организацию некоторых процессов (и это получается неплохо), я выполняю свою часть работы ответственно и качественно, от чего с моим мнением считаются и его спрашивают в принципе, и я пытаюсь быть таинственно гордо-величественной (что получается из рук вон плохо, потому что у меня постоянно решето (мне хочется считать это искренностью и открытостью) и попытки шутить – и часто это получается неженственно и придурковато).

(Она думает, что давить аргументами – это не то же самое, что давить щипцами. Любое давление – это щипцы. Когда вам очень надо кого-то переубедить, вы уже давите, даже когда молча сопите, а уж когда пылко аргументируете, тем более. Брать на себя организацию – не штурманство, если это всем полезно. Штурманы пытаются организовать всех, чтобы они делали то, что нужно Штурману. Поэтому Штурманов все ненавидят, в отличие от нормальных организаторов, которым все благодарны за решение сложных вопросов)

Все это есть и в личной жизни и на работе – все одно и тоже, только люди и процессы разные, а ситуации одни и те же (только в дружбе все просто, там я не давлю и не пытаюсь состроить из себя нечто).

(Придурковатость получается, когда хочется скрыть Штурмана под веселостью массовика затейника и клоуна. Вообще любое уродство в имидже или поведении – это какой-то баг. В данном случае векторная Выскочка с Кривлякой)

Мне очевидно, что я не получаюсь роковой деловой красоткой.

(Не надо стремиться быть роковой до того, как вы не стали просто терпимой. Деловой надо не казаться, а быть. Роковой кстати тоже, если получится)

Я слышу часто от окружающих добрый фидбек, что я "как ежик", "слишком нервничаешь", "очень напрягаешься", "железо в голосе". (А нервный ежик никак не вписывается в описание спокойной и властной яркой женщины).

(Она думает, что можно быть властной женщиной, заглядывая всем в рот и собирая оценки как голодная собака крошки под столом)

Плохой, но тоже показательный фидбэк, это когда люди начинают беситься, от того что их какая-то дерзкая девка пытается загнать в угол, после чего им неприятно слушать мою аргументацию.

(Здесь у нее еще и корона, что она "дерзкая девка", а не липкая тетка)

Ну или просто я вижу иной раз как люди выбирают слова, чтобы что-то мне сказать, избегают моей резкой реакции. При этом меня хвалят многие за подвешенный язык, за обаяние, энергичность и непринужденность.

(А это вот шкатулка, ради которой она домогается ко всем с щипцами. Какие-то бедняги под ее пытками назвали ее обаятельной и энергичной. Автор, не надо доставать людей и тянуть из них фидбэк, это ужасные щипцы. Непринужденностью и обаянием в ваших описаниях даже и не пахнет. Вы зажатая и наверняка отталкивающая в общении. Спонтанности у вас пока почти ноль)

Мои хорошие черты я чувствую очень органично, а мои психи и резкости и провокации меня саму коробят, но я пока не понимаю, чем это заменить, на какое ощущение, философию, образ поведения внутри себя опереться, чтобы вести себя корректно.

(Философия для опоры на себя одна: вы ни от кого ничего не должны тянуть, ни оценок, ни фидбэка, ни симпатии, ни общения. Давать другим то, что им приятно, ничего не тянуть, вот и вся философия)

Я пытаюсь перестать быть штурманом и училкой. Мне кажется, есть успехи, но еще работать на этим. Однако я уже вижу большую разницу.

Пока я похожа на мелкую вредную комичную язву, которая мотивирована дойти до сути.

(Здесь тоже образ в короне. Вредная язва вместо унылого Штурмана. Вам нужно заниматься делом, а не думать, как себя всем презентовать и в каком образе себя навязать. Очень опасно работать над имиджем ради того, чтобы влезть всем в границы и насильно понравиться. А у нее именно такая цель пока. Раньше было еще хуже, но до сих пор эта цель остается)

И это не совпадает с тем, как я пытаюсь выглядеть (я думаю, что сам деловитый прямой образ не мержится с моими данными).

Хочется быть органичной.

(Деловитый образ идет всем, кто действительно занят делом. Данные тут вообще ни при чем)

О внешности: рост 158, коренастая конституция, стройная, овальное, но не вытянутое лицо, курносый нос, близко посаженные глаза, широкая улыбка, нет ярко выраженных особенностей. Громкий голос.

(Говорить можно и потише, если осознать, как это неприятно другим. Самая главная особенность лица, которая лично мне бросается в глаза – это очень зажатая челюсть, поджимающая губы и кривящая рот, кроме того, что неправильный прикус. На последнем фото этого почти не заметно, то есть работать над этим можно. Близко посаженные глаза нельзя обводить черным, особенно внутри глаз, тем более если делать СЖМ)

В одежде смешиваю деловой стиль и спортивный, предпочитаю прямые фасоны, однотонные вещи или в узкую или широкую полоску. Люблю юбки(и короткие тоже), прямые брюки и шорты(летом). Макияж дневной, спокойный.

(Вот уж предпочтения ваши – это вообще не имеет значения, выбросите это все, и создайте новые предпочтения, не поглаживайте эту дрянь так бережно и не перечисляйте никогда)

На фото выбираю ракурс, где большие глаза(хотя это не так), нос стараюсь, чтобы был меньше. Если в полный рост, выбираю ракурс, чтобы бедра не казались большими. Мне всегда хотелось быть худощавой и выглядеть девочкой-подростком, но это не так – узкое у меня только лицо и плечи, остальное характерно для коренастой конституции.

(Коренастая конституция – это лишний вес. Узкие плечи исправляются спортом, широкие бедра – спортом и диетой. При таком маленьком росте лишний вес – это критично, будете похожи на колобок)

Буду очень признательна за разбор и помощь в поиске подходящего типа.

(Автор, тут не бюро добрых услуг. Вообще мир – не бюро. Лучше это осознать, если хочется сформировать границы. Не обращайте к людям свои заказы и наказы, если у них нет соответствующего прайса)