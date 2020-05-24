Мнение: Крым избавляют от туристов?

24.05.2020, 19:18, Разное

Туристический сезон в Крыму, похоже, отменяется. Найдутся ли в стране идиоты, которые захотят отправиться в Крым, заведомо зная, что там их на две недели изолируют в обсерваторах?

Глава Крыма так и сказал, что на карантин будут отправлять всех, кто приезжает «бесцельно, по личным вопросам».

Более того, двухнедельную изоляцию придется еще и оплатить самому, добравшемуся до Крыма.

Мне вот никогда не удавалось вырваться передохнуть больше чем на 10-12 дней, отпуск всегда приходится дробить… Это что же получается? Если кто-то планировал отдохнуть в Крыму дней 10-12, в Крым можно не ехать, моря он все-равно не увидит? Потому что даже на карантин времени не хватит?

И при всем при этом, власти Крыма планируют открыть туристический сезон в середине июня.

Может, с таким прицепом в виде двухнедельного карантина турсезон вообще нет смысла открывать?

На снимках: во время поездок в Крым в 2014-2017 годах, каждая из которых была короче двух недель…