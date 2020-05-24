Мнение: Крым избавляют от туристов?
24.05.2020, 19:18, Разное
Туристический сезон в Крыму, похоже, отменяется. Найдутся ли в стране идиоты, которые захотят отправиться в Крым, заведомо зная, что там их на две недели изолируют в обсерваторах?
Глава Крыма так и сказал, что на карантин будут отправлять всех, кто приезжает «бесцельно, по личным вопросам».
Более того, двухнедельную изоляцию придется еще и оплатить самому, добравшемуся до Крыма.
Мне вот никогда не удавалось вырваться передохнуть больше чем на 10-12 дней, отпуск всегда приходится дробить… Это что же получается? Если кто-то планировал отдохнуть в Крыму дней 10-12, в Крым можно не ехать, моря он все-равно не увидит? Потому что даже на карантин времени не хватит?
И при всем при этом, власти Крыма планируют открыть туристический сезон в середине июня.
Может, с таким прицепом в виде двухнедельного карантина турсезон вообще нет смысла открывать?
На снимках: во время поездок в Крым в 2014-2017 годах, каждая из которых была короче двух недель…
Источник: Ирек Муртазин
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