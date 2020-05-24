Мнение: Отказ Европы от американского газа, падение доходов россиян и рубль при нулевой нефти

24.05.2020, 19:10, Разное

1. США теряют европейский рынок газа. Покупатели в Европе отменяют поставки американского сжиженного природного газа:

В июле европейские покупатели могут отменить до 60 процентов контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США. Такой прогноз со ссылкой на трейдеров приводит Bloomberg.

Американский газ оказался не нужен Европе из-за снижения спроса и роста запасов в хранилищах. Ожидается, что отмена во второй летний месяц коснется 35-45 грузов. Это больше, чем отменилось в июне.

https://lenta.ru/news/2020/05/22/lng/

2. В Минэкономразивития оценили падение доходов россиян в этом году:

https://www.interfax-russia.ru/main/mer-prognoziruet-spad-realnyh-dohodov-naseleniya-v-2020g-na-3-9-na-6

В частности, как говорится в макропрогнозе до 2023 года, представленном министерством поздно вечером в четверг, ожидания по росту реальных располагаемых доходов в 2020г на 1,9% (согласно февральской версии) ведомство пересмотрело в сторону снижения этого показателя на 3,8%.

“Основная пострадавшая часть это будут предпринимательские доходы. Доходы от предпринимательской собственности, и так далее. Это так называемые прочие доходы, которые у нас в балансе доходов и расходов населения присутствуют”, – сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя журналистам прогноз.

По его словам, уже во II квартале доходы снизятся на 6%, однако без тех антикризисных мер, которые приняли власти, этот показатель составил бы 7,5%. <…>

Согласно прогнозу, реальные располагаемые доходы населения в 2021г вернутся к росту – на 2,8% (2,2% в предыдущей версии), в 2022г – на 2,0% (2,3%), в 2023г – на 2,6% (2,5%).

3. Помните классику?

https://olegmakarenko.ru/397939.html

«…Скоро нефть упадет до 30 долларов за баррель и «дарагие рассияне» снова вспомнят вкус несвежего комбикорма и гнилого крысиного мяса».

Наши экономисты наконец-то выяснили, что случится с рублём при обнулении цен на нефть:

https://lenta.ru/news/2020/05/21/rubl/

В российском Минфине определили будущее рубля при нулевых ценах на нефть. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, в такой ситуации с валютой не происходит «ничего особенного». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы теперь знаем, что бывает с рублем, когда нефть достигает нуля. Был такой теоретический у нас в течение всех этих лет диспут: что будет. И вот было – и ничего особенного не было по большому счету», — сказал Моисеев.

Чиновник имеет в виду падение котировок фьючерсов техасской WTI, которые в апреле ушли в минус впервые в истории. Аналитики уверены, что повторение такого сценария маловероятно.

Конечно, чиновник несколько лукавит. Падение нефтяных цен до нуля и даже в отрицательную зону было очень коротким – совсем не таким, как хотелось бы всепропальщикам и недоброжелателям России.

С другой стороны, долго находиться на столь низких уровнях нефть просто не может. Даже если сейчас на рынке избыток, из-за низких цен нефтедобытчики вынуждены постепенно сокращать производство и инвестиции в новые месторождения. Запасы будут проедены, спрос восстановится и цены снова вырастут до комфортного для России уровня.