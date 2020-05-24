 

Bella! – Беременная Анастасия Шубская впечатлила подписчиков стильной фотосессией

24.05.2020, 19:09, Разное

Отечественная актриса и модель Анастасия Шубская, являющаяся супругой известного хоккеиста Александра Овечкина, разместила на своей странице в Instagram фотоснимки, демонстрирующие её грацию на последних месяцах беременности. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов подписчиков.
Примечательно, что звездная пара уже воспитывает ребёнка – двухлетнего сына Сергея. В то же время, существенно подросший живот красавицы демонстрирует, что вскоре Анастасия Шубская и её муж станут родителями во второй раз. Тем не менее, модель не забывает радовать и своих подписчиков. Так, на днях она опубликовала в своем микроблоге коллаж из двух фото, на которых предстала в чёрном платье облегающего фасона, подчеркивающем её стройную фигуру. Снимки красотка сопроводила лишь короткой фразой: “My fav” (“Мой любимчик”).

Опубликованные фотоснимки вызвали у фолловеров большое количество эмоций – как восторженных, так и сентиментальных. Поклонники не стали ограничивать себя в ярких и искренних комплиментах, обращенных к любимице. И все же одна из подписчиц пожелала разместить комментарий в более “философских” тонах: “Самая красивая жительница – беременная!”. За день пост знаменитости надрал более 65 тысяч “лайков”.



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