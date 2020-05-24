СК возбудил более 300 уголовных дел против украинских силовиков
24.05.2020, 19:08, Новости дня
Российские следователи расследуют более 300 уголовных дел из-за обстрелов украинскими силовиками Донбасса, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«Всего на данный момент в одном производстве соединено более 300 уголовных дел, связанных с применением украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны в ходе вооруженного конфликта в Донбассе», – передает ее слова ТАСС.
Она добавила, что уже установлены 20 человек из числа высшего командования, 30 командиров бригад и иных лиц из числа украинских силовиков, которые исполняют преступные приказы, обстреливая мирное население и гражданскую инфраструктуру Донбасса.
В начале мая СК сообщал, что установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса, в результате которых скончались женщина и получили ранения трое детей и мужчина.
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