Мнение: Путин взбешен, Воробьев переметнулся, Москва в дерьме

24.05.2020, 19:05, Разное

А вот и некоторое подтверждение моего давешнего поста про “двух Акел” – Путина и Собянина. Источник, правда, так себе – всего лишь депутат ГосДумы; но мне нравится тенденция.

“Известный политик Вячеслав Лысаков выступил с жесткой критикой действий мэра Москвы Сергея Собянина в период пандемии коронавируса. В своём телеграм – канале ДУМАем, политик опубликовал несколько постов, в которых рассказал об истинных целях ограничений москвичей, принимаемых столичной властью.

Охарактеризовав введение пропусков в Москве «цифровым ошейником», политик назвал указы мэрии Москвы «беззаконием, выходящим за рамки Конституционных прав и свобод».

Также, Лысаков рассказал о возникшем конфликте между губернатором Московской области Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным, который возникает на фоне крайнего недовольства президентом России Владимиром Путиным действиями мэра столицы. Итогом растущего напряжения в региональных и федеральных ветвях власти стало решение губернатора Подмосковья не дожидаться давления со стороны мэрии Москвы и первыми отменить в регионе пропуска.

Высказав мнение о личности самого мэра Москвы, Лысаков назвал Собянина «токсичным и маниакально упорно требующим продлить карантин».

Цитируем:

«Вчерашняя информация от Короновирус. Оперштаб Москвы не может не настораживать, хотя прошла в Telegram незаметно. Под убаюкивающие речи Собянина об ослаблении ограничений и точечные обещания, в Москве продолжается закручивание цифровой резьбы на ошейнике уже не только для москвичей, но и для любого жителя России, решившего приехать в Москву, начиная с конца мая. “С 27 мая для передвижения по городу Москве будут действительны ТОЛЬКО московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сегодня.”.

Другими словами, столичное беззаконие, которое с упоением рекламировалось федеральными телеканалами: штраф в 5 тыс.руб. с каждой камеры на авто без пропуска и 4 тыс. руб. за любой чих, под слащавые ролики про дедушек и бабушек, обязанных сидеть дома и вирусные ужасы в мире, ограничение прав и свобод, выходящее за рамки Конституции и федеральных законов, полное игнорирование официальной позиции Верховного суда РФ и одобряющее молчание федерального центра, прежде всего – Кремля, начинает складываться в мрачную картину, вызывающую ряд тяжелых вопросов.

Прежде всего, этим шагом (ограничением въезда в Москву, а пропуск – это ограничение под страхом штрафа), московская власть снова и явно выходит за рамки своих полномочий, беря на себя функции Российской Федерации. Да и Российская Федерация может ограничивать права и свободы граждан только в рамках Конституции и установленных процедур!

КОНСТИТУЦИЯ РФ.

Статья 8.

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

Статья 56.

1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

Вопрос. Москва – это Российская Федерация? Нет, это субъект Российской Федерации.

Вопрос. В РФ введено ЧП? Нет, не введено.

Вопрос. Почему Москва объявляет для ВСЕХ жителей РФ ограничение их прав и свобод, упомянутых в ст.8 Конституции РФ?

Если задумана всероссийская “спецоперация”, в которой Собянину дали “карт-бланш” с обменом, в случае успеха, на федеральную должность, например, премьера или обещание еще большего, тогда понятно и всеобщее молчание (поощрение) его показной независимости, доходящей до откровенного сепаратизма, и подвешенность дат проведения парада Победы, голосования за поправки в Конституцию и ЕДГ. А уже вовсю и досрочные выборы в ГД обсуждаются.

Ведь всё это надо выстроить в взаимоувязанную конструкцию.

Замечу, что на фоне этого, Татарстан уже уничтожил все цифровые данные на граждан и программные продукты, а Москва продолжает наращивать объем персональной информации, отпустив все тормоза.

Не ведут ли нас, как стадо баранов, в нужном для пастухов направлении, отслеживая прочность возможных рамок ограничений, поскольку они, как нельзя кстати, решают многие проблемы, фактически (но не юридически) легитимизируя слежку за гражданами и их передвижениями под страхом штрафов, полный запрет на митинги, собрания и демонстрации и возможное жонглирование любыми цифрами, результатами и итогами. Если мы все будем просто молча это наблюдать, то вполне возможно, что пословицу “кусать локти” – вспомним очень скоро.

P.S. Остаётся один традиционный, русский запасной вариант, в случае разбалансировки предполагаемой мною “спецоперации”. Добрый царь выйдет на кремлевское крыльцо и при всем честном народе накажет зарвавшегося боярина. И все радостно и с облегчением выдохнут».

Цитируем:

«Сегодня я выложил довольно жесткий пост, с гипотезой о возможном сговоре Кремля с Собяниным.

Сегодня же, мой товарищ, бывший силовик, работавший прежде в АП, горячо убеждал меня в том, ВВП крайне раздражен действиями ССС. Более того, он взбешен, после того, как разобрался и увидел полностью московскую “картину маслом”. Подтверждением этого является резкая смена курса губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, до последнего дня послушно находящегося в фарватере Сергея Собянина.

При том, что мэр Москвы с маниакальным упорством продолжает топить за продление карантина.

Вполне возможно, что получив от друга семьи – Сергея Шойгу информацию из первых рук о токсичности мэра, Воробьев, ведомый инстинктом самосохранения, резко изменил курс, отменив пропуска и реально сняв режимные ограничения». https://24tm.ru/articles/41161-putin-vzbeshen-deistvijami-sobjanina-gubernator-vorobyov-otkrestilsja-ot-toksichnogo-mera-mosk.html

В общем-то, подумав, я прихожу к выводу, что в нынешней ситуации позиция “над схваткой” и “чума на оба ваших дома”, при всей заманчивости, уже неприемлема. “Цифровые пропуска”, введенные Собяниным и его бандой – это настолько противоречит всем, не побоюсь этого слова, законам божеским и человеческим, что тут уже нет выбора: московского мэра с этим его “карантином” надо снести. Он это заслужил, и назад дороги нет. Просить позволения (!) выйти из собственной квартиры – это все-таки унижение неимоверного масштаба. Всех москвичей знатно ОПУСТИЛИ – и это, увы, факт.

Фу, даже мерзко об этом писать. До какой же ничтожности, мерзости и гадости мы все дошли за эти два месяца!..