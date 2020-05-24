 

На юге Москвы произошла перестрелка, объявлен план «Перехват»

24.05.2020, 18:53, Новости дня

На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, некоторые ее участники скрылись на машинах, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На территории «Ясного» неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия. В настоящее время полиция объявила в розыск авто, на которых, предположительно, скрываются участники инцидента – Mercedes, Ford, Toyota», – передает его слова ТАСС.

Источник добавил, что в результате перестрелки никто не пострадал. Объявлен план «Перехват», разыскиваются две машины.



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