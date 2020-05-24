 

Блондинка до корней волос: Ирина Дубцова пожаловалась на отсутствие стилиста

24.05.2020, 18:53, Разное

Российская певица, поэтесса и композитор Ирина Дубцова пожаловалась на отсутствие стилиста. В своем Instagram-аккаунте бывшая солистка группы «Девочки» показала отросшие за время карантина корни волос.
38-летняя исполнительница, которая является победительницей «Фабрики звёзд-4» и финалисткой проекта «Фабрика звёзд. Возвращение», заявила, что скоро одной блондинкой в городе станет больше. «Кто не знал, я светленькая», – написала Дубцова. Кроме этого, певица пожелала всем блондинкам светлых корней и наоборот.

Стоит отметить, что для некоторых поклонников Ирина Дубцова действительно сделала открытие, что на самом деле она блондинка. Женская аудитория Instagram-подписчиков поделилась: одни поддержали исполнительницу и были солидарны с её проблемой, другие написали, что красят волосы сами и не посещают стилистов.



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