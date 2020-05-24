Мнение: Почему все так верят в эти единоборства?

24.05.2020, 18:50, Разное

Доброе утро. На “Пикабу” кто-то написал: “Уборщица в спортзале глядя на то как мы прыгаем и машем ногами, громко произнесла – все ваши каратэ только для того чтоб однажды сказать своему сыну “а ещё я умел вот так””. И когда я привёл мнение Анатолия Тараса, что ни фига единоборства не нужны и в драке не помогают, некоторые тут же начали возмущаться. И вот мне стало интересно – а вообще кто-нибудь знает людей, которым единоборства реально помогли? ладно ещё бокс, у них хоть удар нормальный (мне раз на открытой трене в “КАЕ” по боксу так в нос заехали, что я аж уху ел), но каратэ-то все эти зачем нужны? “Красиво скользить по татами”, как Тарас писал? А если не нужны, то на фига на них деньги тратить, может, тогда всё же таки лучше (если тренер нормальный, а не садист, как у нас) рукопашный бой? Чтобы не было как в анекдоте:

– Вовочка, что плачешь?

– Да вот, гопники побили!

– Как? Ты же каратэ знаешь!

– Ага, а ещё ушу, дзюдо, тхэквондо и ещё кучу страшных слов, а фиг ли толку?

Кстати, раз был случай, когда гопота наехала на каратиста и он стал показывать приёмы, они вроде убежали, а потом вернулись с палками и дали ему по батареям, специально чтобы показать, что они круче любого каратиста. Это ВОТ ТАК единоборства помогают в экстремальных ситуациях?