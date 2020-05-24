Личное: Узнать правду

24.05.2020, 18:45, Разное

Вчерашним захватчиком отделения банка оказался 34-летний безработный обдолбыш из Нижневартовска. Он хотел узнать правду и требовал Бузову, потому что Оленька, как он сказал, у него что-то украла.

Возможно, украла правду.



Фото: Соцсети

«Она причастна к этому пи»№цу [вранью]. Хочу узнать правду».

На допросе подозреваемый полностью признал вину — захватил отделение, пил вино из горла, болтал с заложниками, ждал Бузову.

С правдой у нас тяжело, а коронавирус ситуацию лишь усугубил. Люди стали сходить с ума от вранья. А давайте поговорим предельно честно, если не ссыте?

Вот нам говорят, что в России от коронавируса очень низкая смертность. Отечественная медицина, рассказывают, тоже на высоте — справилась с вирусом так, как никто во всём мире!

Потом радостно рапортуют, что пик коронавируса пройден. Рамзан Кадыров, по официальной версии, не болеет, его не привезли на самолёте в Москву. А в регионах больницы ничуть не хуже столичных. Врачи, оказывается, получают огромные доплаты.

Ну, и так далее — народу льют в уши сплошную тотальную правду. Неудивительно, что от потока такой информации даже лучшие умы современности слетают с катушек.

Да и как не слететь, когда глазами видишь одно, а тебе говорят правду, которая ровно противоположна тому, что ты видишь?

Микроволновые волны Виктории Бони ещё цветочки. Что там под ахуяской не померещится? И даже Никита Михалков, который, казалось бы, видел всё, тоже впал в ступор от двоемыслия и ищет теперь точки 5G.

И ладно бы в жене эти точки G он искал или в любовнице. Так нет, говорит, они — везде.

Народ требует правду — и это не блажь. Можно смеяться над теорией заговора, но что ещё остаётся людям, которые подозревают, что их обманывают?

Поймите, я не оправдываю чувака, захватившего банк, я объясняю, почему это произошло — люди массово сходят с ума от лжи.

И выливается это сумасшествие в то, что вещает Михалков или Боня. Даже бывшая депутатка Кожевникова уже что-то подозревает.

Ну, а чувак, требующий немного правды, уверенный, что её украли, так ли уж он виноват в том, что двинулся слабеньким мозгом? Мне кажется, что его преступление — вполне закономерная реакция на тотальную дезинформацию. Это лишь первый случай, за которым последуют подобные ему преступления.

Фото: Следственный комитет.

Нельзя давать одновременно команду «Лежать» и «Стоять». Сидеть на карантине и не наказывать за праздное шатание по улицам. Нельзя толкать барана в ворота, оттягивая его назад — к концепции двоемыслия общество ещё не готово.

Ответьте честно: хотите знать правду или вам нравится Первый анал?

В комментариях задавайте вопросы, правдивые ответы на которые вы хотите услышать.